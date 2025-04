Suárez verrät: Messi will nochmal zur WM

Mexsport/SID/Jose Luis Melgarejo

Teamkollegen bei Inter Miami: Messi (l.) und Suárez (r.)

Lionel Messi strebt offenbar seine Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 an. Das berichtet zumindest sein langjähriger Weggefährte und Mitspieler Luis Suárez (38) in einem Interview mit der spanischen Zeitung "El Pais". Demnach hege der 37 Jahre alte Kapitän Argentiniens den Wunsch, beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aufzulaufen.

"Wir reden oft im Scherz über ein Karriereende - aber Messi hat auch den Wunsch, nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft zu spielen", so Suárez auf die Frage nach der Zukunft der beiden Freunde und Klubkollegen bei Inter Miami. Direkt gefragt habe er den Weltmeister von 2022 aber noch nicht. "Die Zeit wird es zeigen", so der Uruguayer Suárez.

Messi, der bei der WM 2022 in Katar mit Argentinien den Titel gewann und anschließend auch die Copa América 2024 holte, hat sich bislang nicht offiziell zu einer Teilnahme 2026 geäußert. Argentinien hat sich bereits für das Turnier qualifiziert.

Auch Trainer Scaloni hatte zuletzt angedeutet, dass Messi weiterhin Teil der Nationalmannschaft bleiben möchte, eine endgültige Entscheidung jedoch noch ausstehe.

Sollte der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner bei der WM 2026 auflaufen, würde er nicht nur mit einer sechsten Turnierteilnahme einen Rekord aufstellen, sondern auch die Möglichkeit erhalten, seinen Titel zu verteidigen. Das hatte zuletzt Brasilien 1962 geschafft.