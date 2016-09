Schubert gibt Entwarnung bei Raffael

Raffael (l.) könnte am Wochenende wieder auf dem Rasen stehen

Nach der erneuten Verletzung von Raffael hat Trainer André Schubert vorsichtig Entwarnung gegeben. "Es ist nicht wahnsinnig dramatisch. Er ist aus Sicherheitsgründen rausgegangen", sagte Schubert nach dem 1:2 (1:0) in der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Barcelona.

Raffael musste nach einer starken Leistung gegen Barcelona in der 48. Minute ausgewechselt werden. "Ob er gegen Schalke spielen kann, kann ich noch nicht sagen", so Schubert mit Blick auf das nächste Bundesligaspiel beim punktlosen Schlusslicht Schalke 04 am Sonntag (17:30 Uhr). Raffael hatte aufgrund von Adduktorenproblemen die Bundesligaspiele in Leipzig (1:1) und gegen Ingolstadt (2:0) verpasst und war gegen Barcelona in die Mannschaft zurückgekehrt.

🔊 André Schubert zu Raffael: "Es ist nicht dramatisch, aber ob er Sonntag spielen kann wissen wir noch nicht." #BMGFCB #UCL pic.twitter.com/0hGOdWCMRK — Borussia (@borussia) 28. September 2016

Gegen den spanischen Meister überzeugte der Brasilianer vor allem im ersten Durchgang mit schnellem Konterspiel. Das 1:0 für die Borussia leitete er im Zusammenspiel mit Mahmoud Dahoud glänzend ein.