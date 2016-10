Boateng und Hector angeschlagen

Jonas Hector hat muskuläre Probleme

Die deutsche Nationalmannschaft hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Dienstag in Hannover in Abwehrchef Jérôme Boateng und Jonas Hector zwei angeschlagene Spieler zu beklagen.

"Jérôme hat einen Schlag abbekommen, Jonas hat nach einem Pressschlag oder einem Pferdekuss ein bisschen muskuläre Probleme", sagte Joachim Löw bei "RTL".

Der Bundestrainer geht aber "davon aus, dass es nicht ganz so schlimm ist". Beide Spieler hatten am freien Sonntag Zeit, ihre Blessuren zu pflegen. Am Montag steht in der HDI-Arena das Abschlusstraining für die Neuauflage des EM-Vorrundenduells an, das die DFB-Elf durch ein Tor von Mario Gomez mit 1:0 für sich entschieden hatte. Der Wolfsburger Stürmer fehlt diesmal wegen einer Muskelverletzung.