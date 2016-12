Barça-Spiel "nicht auf Kirmes gewonnen"

Trainer André Schubert von Borussia Mönchengladbach freut sich auf Barcelona

Trotz der anhaltenden Krise in der Bundesliga freut sich Borussia Mönchengladbach auf den Champions-League-Auftritt beim FC Barcelona.

"Wir haben das Spiel ja nicht auf der Kirmes gewonnen. Wir haben viel investiert, damit wir in der Champions League dabei sind", sagte Trainer André Schubert vor dem Gastspiel im Camp Nou am Dienstag (20:45 Uhr).

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre ein normales Spiel auch für mich", ergänzte der Coach. "Es ist das erste Pflichtspiel von Borussia im Camp Nou, da macht es mich stolz, dabei zu sein. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Die Situation in der Bundesliga spielt da keine Rolle."

Seit acht Spielen wartet die Borussia in der Liga auf einen Sieg. Dennoch will der fünfmalige deutsche Meister beim großen Favoriten "mutig auftreten", so Schubert: "Es ist eine riesige Herausforderung, wir haben großen Respekt vor dem Gegner. Aber wir haben keine Angst. Wir müssen Lösungen finden, um den Gegner ab und an zu ärgern." Es sei aber auch klar, dass die Borussia "absolut an der Leistungsgrenze sein und alles abrufen" müsse, um den Katalanen Paroli zu bieten.

Barça mit B-Elf? "Können wir nicht einschätzen"

Sportlich ist die Begegnung bedeutungslos. Gladbach steht als Gruppendritter in der Zwischenrunde der Europa League, Barcelona ist Rang eins nicht mehr zu nehmen. Ein Erfolgserlebnis könnten die Gladbacher für ihr Selbstvertrauen aber gut gebrauchen.

Ob Barça die Partie mit einer B-Elf angehen wird oder die volle Kapelle ins Rennen schickt, wollte Schubert nicht prognostizieren. "Wir können nicht einschätzen, mit welchem Personal Barcelona spielt. Aber ihre Spielweise werden sie nicht ändern", so der in Gladbach längst nicht mehr unumstrittene Übungsleiter. "Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität. Da ist es fast egal, wer auf dem Platz steht". Er gehe aber davon aus, dass Vierfach-Weltfußballer Lionel Messi dabei ist.

Schubert hat 21 Spieler mit nach Barcelona genommen, drei Profis muss er noch aus seinem Kader streichen. "Das werden wir kurzfristig entscheiden", erklärte der Coach.