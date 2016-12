S04: Mit Rotation zum Sieg-Rekord in Salzburg

S04-Trainer Weinzierl und Dennis Aogo (r.) auf der PK vor dem Spiel gegen Salzburg

Trotz großer Personalrotation will der FC Schalke 04 mit einem Erfolg im letzten Gruppenspiel der Europa League bei RB Salzburg für ein Novum sorgen. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft die Gruppenphase in diesem Wettbewerb mit sechs Siegen abgeschlossen.

Insgesamt hat Schalke seit Einführung der Europa League noch keines seiner 17 Gruppenspiele verloren: Es stehen 13 Siege und vier Unentschieden zu Buche. Allerdings hat das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den punktgleichen Verfolger Bayer Leverkusen für den Revierklub Vorrang. "Das Spiel gegen Leverkusen ist wichtiger. Ein paar Spieler sind komplett in Gelsenkirchen geblieben", erläuterte Weinzierl, der in Salzburg auf fast alle Stammspieler verzichtet.

#Weinzierl: Haben uns entschieden, ein paar Spieler zu Hause zu lassen, damit sie am Sonntag fit sind. Wollen trotzdem den 6. Sieg. #FCSS04 — FC Schalke 04 (@s04) 7. Dezember 2016

Unter anderen traten Torhüter Ralf Fährmann, die Abwehrspieler Naldo, Matija Nastasić und Sead Kolašinac sowie die Offensivkräfte Max Meyer, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb und Eric Maxim Choupo-Moting die Reise in die Mozartstadt erst gar nicht an.

Auch Salzburg ist personell geschwächt

Gegen Österreichs Meister sollte Schalke in der sportlich für beide Teams bedeutungslosen Partie auch ohne zahlreiche Leistungsträger ein Erfolg gelingen, zumal der Gegner ebenfalls personell geschwächt ist.

In Salzburg wird Fabian Giefer Stammkeeper Fährmann vertreten, der in dieser Saison noch keine Minute verpasste. Der lange verletzte Giefer hat sein bis dato letztes Pflichtspiel vor rund 22 Monaten am 3. Februar 2015 gegen Bayern München bestritten. Auch Atsuto Uchida kann auf einen Einsatz hoffen. Der japanische Rechtsverteidiger spielte wegen seiner hartnäckigen Knieprobleme letztmals am 10. März 2015 beim 4:3-Sieg in der Champions League bei Real Madrid.

#Weinzierl: #Uchida fühlt sich fit. Er ist bereit. Wir werden sehen, ob er von Beginn an spielt oder von der Bank kommt. #FCSS04 — FC Schalke 04 (@s04) 7. Dezember 2016

Schalke hatte bereits vor dem Duell in Salzburg mit der makellosen Bilanz von 15 Punkten als Gruppensieger die Runde der letzten 32 Teams erreicht. RB hat als Tabellendritter keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde, die am kommenden Montag in Nyon ausgelost wird.