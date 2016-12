S04 im Hexenkessel, Gladbach kickt am Stiefel

Markus Weinzierl muss mit dem FC Schalke nach Griechenland reisen

Lösbare Aufgabe für Schalke, Herausforderung für die Fohlen: Schalke 04 trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf PAOK Saloniki aus Griechenland, Borussia Mönchengladbach bekommt es mit dem italienischen Vertreter AC Florenz zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Als Gruppensieger hat Schalke im Rückspiel Heimrecht, Champions-League-Absteiger Mönchengladbach war nicht gesetzt und spielt bereits im Hinspiel vor heimischen Rängen.

Der #S04 trifft in der Runde der letzten 32 auf Paok Saloniki. Zufrieden mit dem Los? #UELdraw pic.twitter.com/IxIHWUzMRX — FC Schalke 04 (@s04) 12. Dezember 2016

Bislang traf Schalke nur einmal, in der Champions-League-Qualifikation 2013/2014, auf PAOK. Nach einem 1:1 auf Schalke fighteten sich die Königsblauen in Unterzahl in Griechenland zu einem 3:2-Erfolg. Adám Szalai traf im August 2013 doppelt für S04, Julian Draxler knipste ebenfalls.

#Kolasinac: @PAOK_FC wird alles dafür geben, sich bei uns zu revanchieren nach dem Aus in der Champions League Quali damals. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) 12. Dezember 2016

"Das werden stimmungsvolle Duelle, denn das Stadion von PAOK ist als Hexenkessel bekannt. Dort wollen wir bestehen", kommentierte Schalke-Trainer Markus Weinzierl das Los.

Für Mönchengladbach ist es hingegen das erste Pflichtspiel mit Florenz. "Es ist ein Spiel, in dem die Chancen 50 zu 50 stehen. Bei einer guten Vorstellung von uns ist es aber machbar", so Vizepräsident Rainer Bonhof. Ibrahima Traoré und Lars Stindl lobten hingegen den "attraktiven" und "starken" Gegner, auf den man sich natürlich "freue".

Legia Warschau, das sich als Dritter der Dortmunder Champions-League-Gruppe für das Sechzehntelfinale der Europa League qualifizierte, muss gegen Ajax antreten, zu Topspielen kommt es zudem zwischen Villarreal und dem AS Rom, Anderlecht und Zenit St. Petersburg sowie Manchester United und Saint-Étienne.

Die Hinspiele finden am 16. Februar, die Rückspiele am 23. Februar statt. Das Finale steigt am 24. Mai im schwedischen Solna.