Vorschau: Draxlers Bewährungsprobe

Dreht in Paris richtig auf: Julian Draxler

Verlieren verboten! In England sind die Großen im FA Cup zum Siegen verdammt. In Spanien ertönt derweil der Startschuss zur Rückrunde. Zudem kommt es in der Ligue 1 zum Showdown der Titelfavoriten.

Freitag

Zum Wochenendauftakt steht der FA Cup auf dem Programm. Die vierte Runde des englischen Pokals wird mit der Partie Derby County gegen den amtierenden Meister Leicester City eingeläutet. Vardy und Co. sind gewarnt: Die vom früheren Wolfsburg-Coach Steve McClaren trainierten "Rams" kegelten in der dritten Runde bereits West Bromwich aus dem Wettbewerb. Müssen nun die Foxes dran glauben?

Gelingt Derby die Überraschung? Derby County – Leicester City

Samstag

Auch der FC Arsenal ist noch im FA Cup vertreten. Nach dem irren Last-Minute-Sieg gegen Burnley am vergangenen Spieltag muss die Elf von Arsène Wenger um 18:30 Uhr gegen den FC Southampton ran. Der Einzug ins Achtelfinale wird zwar kein Selbstläufer, dennoch spricht die Statistik klar für das Team um Mesut Özil und Shkodran Mustafi: In vier FA-Cup-Begegnungen behielt am Ende stets der zwölffache Champion aus London die Oberhand.

Macht Arsenal den nächsten Schritt Richtung Titel Nr. 13? Southampton FC – Arsenal FC

Sonntag

Zur Mittagszeit geht in Spanien der Dreikampf um den Titel weiter. Der FC Barcelona, derzeit zwei Zähler hinter Erzrivale Real Madrid, tritt bereits um 12 Uhr in Sevilla bei Real Betis an. Zumindest für ein paar Stunden könnten Messi & Co. mit einem Sieg also wieder zurück an die Spitze. Das Hinspiel gewannen die Katalanen klar und deutlich mit 6:2. Luís Suárez gelang gar ein Dreierpack.

Schießt sich Barça zurück auf Platz eins? Real Betis Sevilla – FC Barcelona

Um 17 Uhr geht es zurück auf die Insel. Manchester United empfängt zum Abschluss der vierten Runde im FA Cup den Zweitligisten Wigan Athletic mit EM-Kultspieler Will Grigg. Bei den Red Devils darf Bastian Schweinsteiger auf einen Einsatz hoffen, in der dritten Runde durfte der Publikumsliebling für zwölf Minuten ran. Vielleicht kommen am Sonntag einige hinzu.

Ist Will Grigg auch im Old Trafford "on fire"? Manchester United - Wigan Athletic

Am Abend empfängt Real Madrid um 20:45 Uhr den Europa-League-Aspiranten Real Sociedad im Santiago Bernabéu. Nach dem peinlichen Pokal-Aus unter der Woche gegen Celta Vigo müssen Toni Kroos und Co. dringend Wiedergutmachung betreiben. Die Gemüter der Fans sind derzeit durchaus erhitzt - trotz zwei Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz bei einem Spiel weniger.

Bleiben die Königlichen auf dem Thron? Real Madrid – Real Sociedad

Nahezu zeitgleich kommt es zum Wochenendhighlight, wenn sich Paris Saint-Germain mit den formstarken Ballermännern vom AS Monaco duelliert. Meister PSG ist der Beginn seiner groß angekündigten Aufholjagd mit zwei Siegen geglückt. Neben Julian Draxler, der vor seiner ersten echten Bewährungsprobe steht, gehört auch Kevin Trapp wieder regelmäßig zur Startelf. Der Ex-Frankfurter scheint vorerst die Nase im Torhüter-Zweikampf mit Alphonse Aréola vorn zu haben. Paris ist heiß auf den Showdown, schließlich ging das Hinspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer mit 1:3 verloren.

Wer behält im Parc de Princes die Oberhand? Paris Saint-Germain – AS Monaco