Schalke muss zum FCB, BVB gastiert in Lotte

Der FC Schalke muss im Pokal-Viertelfinale in München ran

Aufatmen in München und Dortmund: Sowohl der FC Bayern als auch der BVB haben im DFB-Pokalviertelfinale machbare Aufgaben zugelost bekommen. Während die Dortmunder gegen die Sportfreunde Lotte ran müssen, freuen sich die Münchner über ein weiteres Heimspiel.

Der deutsche Rekordmeister trifft in der Runde der letzten Acht auf den FC Schalke 04. Beide Vereine sind im Pokal bereits zehn Mal aufeinander getroffen. Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen haben die Bayern die Nase im direkten Pokal-Vergleich deutlich vorn. Ausgerechnet das letzte Duell im DFB-Pokal ging in der Saison 2010/11 allerdings an die Königsblauen.

In Hamburg kommt es derweil zu einem reinen Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und Borussia Mönchengladbach. Große Freude dürfte in Frankfurt herrschen, denn die Eintracht bekommt es im eigenen Stadion mit dem Zweitligisten aus Bielefeld zu tun. Ausgetragen werden die Viertelfinals am 28. Februar und 1. März.

Die Partien in der Übersicht:

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund

Bayern München - Schalke 04

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach