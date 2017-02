BVB nimmt Viertelfinale ins Visier

Thomas Tuchel tritt mit dem BVB in Portugal an

Borussia Dortmund will in der europäischen Königsklasse dem jüngsten Katzenjammer entfliehen. Nach dem 1:2 in Darmstadt erschwerte die Diskussion um die harte DFB-Strafe die Vorbereitung auf das Achtelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon am Dienstag zusätzlich.

AUSGANGSLAGE: Der BVB geht als Favorit in das Duell mit Benfica. Schließlich verwies der Revierklub in der Gruppenphase selbst Titelverteidiger Real Madrid auf Rang zwei. Mit 21 Toren wurde zudem ein Wettbewerbs-Rekord erzielt. Dagegen verbuchten die Portugiesen als Gruppenzweiter nur acht Punkte - so wenig wie kein anderes noch im Wettbewerb verbliebenes Team.

PERSONAL: Anders als beim peinlichen 1:2 in Darmstadt am vergangenen Samstag kann BVB-Coach Thomas Tuchel wieder mit den Außenverteidigern Łukasz Piszczek und Marcel Schmelzer planen. Dagegen fehlt Mario Götze weiter, obwohl er nach überstandenen Muskelproblemen am Sonntag ins Training zurückgekehrt war. "Er hat erst eine Einheit mit mittlerer Intensität absolviert. Das reicht nicht - leider", sagte Tuchel vor dem Abschlusstraining in Lissabon.

BESONDERES: Von einer optimalen Vorbereitung konnte keine Rede sein. Statt über den künftigen Gegner wurde im BVB-Reisetross am Montag fast nur über das DFB-Urteil zur Schließung der Südtribüne beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg diskutiert. "Es gibt viel Unruhe, die wir mitbekommen", klagte Tuchel. Doch der Coach war bemüht, das Thema von der Mannschaft fern zu halten: "In der Mitte des Sturms ist es immer am ruhigsten. Es ist meine Aufgabe, fokussiert zu bleiben."

ZITATE: Trainer Thomas Tuchel: "Es ist eine große Aufgabe für uns, gegen diesen großen, stolzen Klub zu spielen. Es fühlt sich großartig an, in diesem Stadion, in dieser Atmosphäre gegen Benfica anzutreten. Wir trauen uns zu, Lösungen zu finden, um hier zu gewinnen. Wir haben in dieser Champions-League-Saison bewiesen, zu was wir in der Lage sind."

Kapitän Marcel Schmelzer: "Das ist der schwierigste Gegner, den man in Portugal haben kann. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wollen versuchen, ein gutes Ergebnis mit nach Hause zu nehmen. Unser Anspruch ist es, am Ende dieser zwei Spiele eine Runde weiterzukommen."