Vidal: "Gibt keinen Grund, FCB zu verlassen"

Vor dem Kräftemessen mit Arsenal im Fokus: Arturo Vidal

Auf Typen wie ihn dürfte es beim FC Bayern im heißerwarteten Königsklassen-Kracher gegen den FC Arsenal ankommen: Arturo Vidal brennt auf das Duell mit den Gunners, wie er in einem Interview bestätigt hat. Auch zu angeblichen Wechselgedanken bezieht der Chilene Stellung.

Bevor am Abend das Achtelfinal-Hinspiel in der Allianz Arena auf dem Programm steht, hat Vidal in der "Sport Bild" schon einmal die Marschroute vorgegeben. "Gegen Arsenal brauchen wir nicht einen Krieger – wir müssen elf Krieger sein. Wir wollen zeigen, dass wir eine der besten Mannschaften der Welt sind und unbedingt diese Champions League gewinnen wollen. Ich will diesen Pokal unbedingt in den Händen halten. Das ist der Traum eines jeden Spielers", so die markigen Worte des 29-Jährigen.

Gleichwohl weiß auch der Südamerikaner um die starke Konkurrenz: "Es ist wohl auch der Titel, der im Klubfußball am schwierigsten zu gewinnen ist. Wir dürfen nicht denken, dass das eine einfache Aufgabe wird. Wir sind uns aber bewusst, dass wir die Chance haben, eine Runde weiter zukommen, so wie wir es in den vergangenen Jahren auch immer geschafft haben".

Warnung an Özil und Co.

Um die Wege der spielstarken Arsenal-Offensive einzuengen, setzt Vidal auf seine von Natur aus aggressive Ausstrahlung: "Mir reicht es schon, wenn ein Gegenspieler weiß, dass es nie einfach wird, wenn ich in seiner Nähe bin. Ihm muss immer bewusst sein: Kommt er mit dem Ball über meine Seite, werde ich alles daransetzen, ihm diesen abzunehmen. Es geht darum, einem Gegenspieler die Lust am Spiel zu nehmen", so der ehemalige Juve-Spieler, der sich im Duell mit Özil und Co. gar nicht erst auf Psycho-Spielchen einlassen will: "Ich rede nicht viel auf dem Platz. Ich lasse lieber Taten sprechen. Wer an mir vorbeiwill, den versuche ich, mit meinen Mitteln

daran zu hindern".

Bleibt die Frage, ob die Bayern in der Königsklasse endlich zu alter Stärke zurückfinden. In der Bundesliga rennt das Team von Carlo Ancelotti trotz Platz eins seiner Form hinterher. Am Wochenende siegte der Rekordmeister nur dank eines Doppelschlags in der Nachspielzeit gegen den kleinen Nachbarn FC Ingolstadt. Nun wartet mit dem Londoner Spitzenteam Arsenal ein anderes Kaliber.

"Ich trage dieses Trikot mit Stolz"

Ein anderer Verein aus der englischen Hauptstadt soll hingegen konkretes Interesse an den Diensten Vidals haben. Im Winter wurden Gerüchte laut, laut derer der FC Chelsea mit Starcoach Antonio Conte versucht, den Chilenen im kommenden Sommer an die Themse zu locken. Der 29-Jährige erteilt den Spekulationen nun eine klare Absage.

"Das sind nur Gerüchte, die schnell entstehen. Schließlich habe ich vier sehr erfolgreiche Jahre unter Conte bei Juventus Turin gespielt. Es gibt aber keinen Grund für mich, die Bayern zu verlassen. Ich trage dieses Trikot mit Stolz. Ich fühle mich wohl, meine Frau fühlt sich wohl, und die Kinder sind glücklich. Und ich habe noch große Ziele in München. Ich will die Champions League gewinnen. Und wenn wir erst mal diesen Pokal geholt haben, dann bleibe ich auch noch, um ihn ein weiteres Mal zu gewinnen. Man muss immer sehen, was man hat. Und in München habe ich alles, um erfolgreich Fußball zu spielen".