Top-Sprüche 16/17: "Ich krieg' 1,50 € im Monat"

Julian Nagelsmann ist nie um einen guten Spruch verlegen

Die 54. Saison der Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Grund genug, die besten Sprüche von Spielern, Trainern und Funktionären noch einmal zusammenzufassen.

"Es ist Wahnsinn in Hamburg. Da gewinnst du ein Pokalspiel, und es herrscht Rieseneuphorie" (HSV-Torwart René Adler am 1. Spieltag über Erwartungen und Begeisterung in der Hansestadt)

"Ich dachte beim Siegtor, das Dach fliegt weg" (RB Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl am 2. Spieltag zur Stimmung beim 1:0-Treffer gegen Borussia Dortmund in der 89. Minute)

"Meine rechte Po-Backe ist doppelt so dick wie sonst, aber das hat ja keiner gesehen" (Wolfsburgs Mario Gomez am 3. Spieltag nach einem Zweikampf mit Hoffenheims Niklas Süle)

"Nein, ich muss ja früh ins Bett. Ich muss doch morgen um 14 Uhr zum Tanztee" (Darmstadts Norbert Meier, mit 58 ältester Bundesliga-Trainer, am 4. Spieltag auf die Frage, ob er das 1:1 gegen Hoffenheim und seinen Geburtstag noch ein bisschen feiere)

"Es war warm und der HSV sehr motiviert" (Bayern-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge über die Gründe, warum sein Team gegen die angeschlagenen Hamburger am 5. Spieltag nur mit 1:0 gewann.)

"Die meisten vertragen eh nicht viel" (Kölns Trainer Peter Stöger auf die Frage, ob ein Wiesn-Besuch seiner Mannschaft nach dem 1:1 beim FC Bayern am 6. Spieltag zu ausschweifend sein könnte)

"Ich spreche jeden Tag mit meiner Mutter. Sie ist sehr stolz, obwohl sie nichts von Fußball versteht" (Werders Matchwinner Ousman Manneh nach seinem ersten Bundesligator beim 2:1 gegen Leverkusen am 7. Spieltag)

"Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht" (BVB-Trainer Thomas Tuchel nach dem 3:3 in Ingolstadt am 8. Spieltag zu den großen Erwartungen in Dortmund)

"Wir müssen irgendwelche Strohhalme finden, an denen wir uns entlanghangeln müssen" (Wolfsburgs Maximilian Arnold nach dem 1:2 gegen Leverkusen am 9. Spieltag)

"Wir haben kurz in der Kabine gesprochen. Er sagte selber, die Nase ist durch, aber er hat sich verbessert" (Augsburg-Trainer Dirk Schuster über ein Gespräch mit Martin Hinteregger, der nach seinem Nasenbeinbruch am 11. Spieltag über sein Aussehen scherzte)

"Wenn ich nach Hause komme, ist meine Frau auch enttäuscht" (Wolfsburgs Sportchef Klaus Allofs am 13. Spieltag nach einer weiteren Niederlage)

"Wir werden uns mit Kinderpunsch der Weihnachtsfeier widmen, und um 23 Uhr geht es dann nach Hause" (Mainz-Trainer Martin Schmidt über die Pläne nach dem Sieg gegen den Hamburger SV am 15. Spieltag)

"Der Arzt musste zum Glück nicht tätig werden. Das war das einzig Erfreuliche heute" (Schalke-Manager Christian Heidel über seinen Rückzug in das stille Arztzimmer nach dem 0:1 gegen Eintracht Frankfurt am 18. Spieltag)

"Man hat nicht immer das Glück, dass man die Kuh vom Eis kriegt" (Torwart Manuel Neuer nach dem 1:1 gegen Schalke am 19. Spieltag mit Blick auf die vorangegangenen 2:1-Arbeitssiege der Bayern in Freiburg und Bremen)

"Realität verdient Respekt" (Hertha-Coach Pál Dárdai nach dem 0:2 auf Schalke am 20. Spieltag über die schwachen Auswärtsleistungen seines Teams)

"Mein Ziel sind 2000 Spiele" (Bayern-Trainer Carlo Ancelotti nach seinem 1000. Pflichtspiel als Trainer am 22. Spieltag beim 8:0 gegen den HSV)

"Es hört sich komisch an, aber es war ein guter Schritt in die richtige Richtung" (Leverkusens Coach Roger Schmidt nach dem 2:6 seiner Mannschaft in Dortmund am 23. Spieltag, dem der Rauswurf des Trainers folgte)

"Auf die Tabelle zu schauen, bringt nichts. Die sieht immer noch beschissen aus" (Darmstadts Trainer Torsten Frings nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz 05 am 24. Spieltag)

"Ich krieg' einen Euro fünfzig im Monat. Da kann ich auch mal eingreifen" (Hoffenheims Julian Nagelsmann über seinen Job nach dem 1:0 gegen Bayer Leverkusen am 25. Spieltag)

"Ich habe erwartet, dass Bremen defensiv auftreten wird, wir wollten sie bespielen. Das ist gelungen für 12 Minuten" (Freiburgs Trainer Christian Streich nach dem 2:5 gegen Werder Bremen am 26. Spieltag)

"Wir wissen, dass diese Brücke zwischen Realität und Traum harte Arbeit ist" (Werder Bremens Trainer Alexander Nouri am 27. Spieltag über den Höhenflug seines Teams)

"Ich fürchte, die Bayern werden auch den Umbruch gut hinkriegen. In dem Regal, in das sie greifen, gibt es nicht so viele Ladenhüter" (Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach dem 1:4 in München am 28. Spieltag)

"Wir haben zwar vielleicht weniger Fans als andere, aber die, die wir haben, sind sehr gut" (Mario Gomez am 29. Spieltag über die Fans des VfL Wolfsburg)

"Die Azteken haben etwas Besonderes in ihren Genen" (Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovač über seinen mexikanischen Mittelfeldspieler Marco Fabián, der am 30. Spieltag zwei Tore beim 3:1 gegen den FC Augsburg erzielte)

"Wir haben nicht diesen arroganten Anspruch, jedes Jahr das Triple zu gewinnen" (Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge am 31. Spieltag zu den vermeintlichen Zielen beim erneuten deutschen Meister)

"Es gibt einige Spieler, die haben in der vierten Liga gegen Meuselwitz gespielt und stehen jetzt in der Champions League" (Leipzigs Marvin Compper am 32. Spieltag zur Entwicklung seines Vereins)

"Heute geht es. Morgen ist es die Hölle. Die nächsten zwei Wochen ist es die Hölle" (Freiburgs Christian Streich zu seinem Kollegen Maik Walpurgis vom FC Ingolstadt, dessen Abstieg durch das 1:1 in Freiburg am 33. Spieltag besiegelt war)