Salzburgs Gegner Constanța in der Krise

Gheorghe Hagi hat derzeit viele Sorgen mit seinen Jungs

Salzburgs Europa-League-Play-off-Gegner Viitorul Constanța kommt in der rumänischen Meisterschaft nicht und nicht auf Touren. Der Titelverteidiger hat in der "Liga 1" nach sechs Runden erst einen Sieg zu Buche stehen. Am Freitag gab es bei Mittelständler ACS Poli Timişoara das zweite 0:0 in Folge. Constanta ist mittlerweile fünf Ligaspiele tor- und sieglos.

Am nächsten Donnerstag (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) gastiert Salzburg zum Playoff-Hinspiel in Rumänien. Das Rückspiel steigt eine Woche später in Wals-Siezenheim.

Mehr dazu:

apa