Stimmen: "Wenn wir das erste Tor machen..."

Mark Uth sorgte mit seinem Anschlusstreffer noch für Hoffnung bei den TSG Fans

Gut gespielt und doch leer ausgegangen: Nach der 1:2-Hinspielniederlage gegen den FC Liverpool in der Qualifikation zur Champions League herrschte bei den Hoffenheimer große Enttäuschung. Die Stimmen zum Spiel:

Julian Nagelsmann: "Wir hätten es verdient gehabt, zumindest Unentschieden zu spielen. Wir haben mutig gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen zu offen, haben zu viel riskiert. Der Spielverlauf mit dem verschossenen Elfmeter war nicht ganz glücklich für uns."

Jürgen Klopp: "Ich bin mit der Leistung ganz zufrieden. 2:1 als Ergebnis ist besser als 1:0. Aber wir hätten gern auch 2:0 gewonnen. Das Tor kurz vor Schluss ist nicht ganz günstig für uns. Wir hätten das eine oder andere Tor mehr machen können. Wir brauchen Anfield im Rückspiel. Das Ding ist noch nicht entschieden."

Oliver Baumann: "Die Tore haben den Unterschied ausgemacht. Und, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Wir sind die bessere Mannschaft über 90 Minuten und haben mehr vom Spiel, schaffen es aber nicht, ein Tor zu machen."

Emre Can: "Wir standen gut in der Defensive und haben wenig zugelassen. Um Alles geht es erst in der nächsten Woche. Das 2:1 ist ein gutes Ergebnis, aber wir dürfen auf keinen Fall nachlassen."

Mark Uth: "Ich denke, wir haben noch Hoffnung. Wenn man die erste Halbzeit betrachtet, haben wir mehr Ballbesitz und mehr Chancen gehabt. Wenn wir das erste Tor erzielen, gehen wir auch als Sieger vom Platz. In der 2. Halbzeit haben wir es weiter versucht. Zum Schluss war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Es ist alles noch offen. Wenn wir unsere Chancen nutzen, können wir in Liverpool gewinnen."