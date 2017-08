Geldstrafen für Legia, Apollon und Aberdeen

Die europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Freitag Geldstrafen für drei Clubs ausgesprochen. Legia Warschau muss 35.000 Euro für ein in der Champions-League-Qualifikation gegen Astana präsentiertes "unerlaubtes" Transparent bezahlen, auf dem an den Warschauer Aufstand gegen die Nazis 1944 erinnert wurde.

Ausschreitungen beim Europa-League-Quali-Match zwischen Apollon Limassol und Aberdeen kosten die Zyprioten 27.500 Euro und die Schotten 10.000 Euro. Über mögliche Strafen nach den Vorfällen am Donnerstag beim Match Everton - Hajduk Split, das wegen Fehlverhaltens kroatischer Fans einige Minuten unterbrochen war, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

apa