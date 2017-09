Ter Stegen will "um alle Titel kämpfen"

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen will mit dem FC Barcelona siegreich in die Champions-League-Saison starten. "Wir streben keine Revanche an, wir wollen aber gewinnen", sagte ter Stegen vor dem Duell mit Juventus Turin im heimischen Camp Nou.

Der italienische Rekordmeister, gegen den man sich im Finale 2015 durchgesetzt hatte, war für die Katalanen um Superstar Lionel Messi vorige Saison im Viertelfinale zu stark.

Ter Stegen sagte, man wolle in dieser Saison "um alle Titel kämpfen". Mit einem Sieg gegen das Team der Nationalspieler Sami Khedira und Benedikt Höwedes - die aber beide für das Spiel in Barcelona nicht im Kader sind - könne man in der Königsklasse den Grundstein legen. In der spanischen Liga sei der spanische Pokalsieger ja schon "ganz gut gestartet", erklärte der frühere Mönchengladbacher.

"Wir haben keine Tore kassiert, neun Treffer erzielt und alles gewonnen. Wir fühlen uns gut. Gegen Juventus wird es nicht einfach sein, aber wir werden alles geben, um zu gewinnen", sagte er. Nach drei Spieltagen führen die Katalanen die LaLiga-Tabelle mit neun Punkten an. Meister und Erzrivale Real Madrid liegt bereits vier Punkte hinter der Mannschaft von Neu-Trainer Ernesto Valverde zurück.