Thon warnt: BuLi in der Breite nicht stark genug

Olaf Thon gehört zu den Schalker Europacup-Helden von 1997

Er weiß wie es geht: 1997 holte Olaf Thon als Kapitän der legendären Schalker Eurofighter den UEFA Cup nach Gelsenkirchen. Die Königsblauen sind in der aktuellen Ausgabe des Nachfolgerwettbewerbs mit dem Namen Europa League nicht mit von der Partie.

Doch der mittlerweile als TV-Experte tätige Ex-Profi setzt seine Hoffnungen trotzdem auf die deutschen Vertreter und appelliert an die Klubs: "Die zweite Garde muss jetzt liefern! Da nehme ich Hoffenheim, Köln und Hertha in die Pflicht." Aber auch Leipzig muss in der Königsklasse mit gutem Beispiel vorangehen, so der 51-Jährige gegenüber der "Fussball Bild".

Dass inbesondere die Euro-League-Teams den Wettbewerb teils auf die leichte Schulter nehmen, glaubt der ehemalige Schalker nicht. "Weniger ernst nehmen würde ich nicht sagen", erklärte Thon, fügte jedoch hinzu: "Es ist zumindest auffällig, dass die deutschen Teams seit Jahren in keinem Finale mehr vertreten sind." Deswegen ist die Analyse des TV-Experten schonungslos: "Das sagt mir, dass die Bundesliga in der Breite einfach nicht stark genug besetzt ist."

Kritik an Kaderplanung

Bei den kleineren Vereinen könne es allerdings auch an den schwach besetzten Teams liegen, vermutete Thon: "Die haben eben nur Kader, in denen 13 bis 15 Mann auf einem Level sind. Sobald da ein paar Spieler ausfallen, wird es schwierig. Klubs wie Bayern und Dortmund sind die Doppelbelastung gewohnt und haben ihre Kader ganz anders aufgestellt."

Die besten Chancen in der Europa League sieht der 51-Jährige für Hoffenheim. Das Team von Julian Nagelsmann tippt Thon sogar in sein Traumfinale gegen AC Mailand. Köln und Hertha hingegen werden auf jeden Fall in die Runde der letzten 32 Mannschaften kommen, so der ehemalige Schalker: "Da lege ich mich fest."