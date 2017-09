Rummenigge über PSG: "Haben mehr Erfahrung"

Glaubt an ein erfolgreiches Spiel in Paris: Karl-Heinz Rummenigge

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge glaubt an ein erfolgreiches Auswärtsspiel von Bayern München in der Champions League bei Paris Saint-Germain.

"Ich kenne unsere Mannschaft, die ist in solchen Spielen hochgradig motiviert und konzentriert. Ich bin überzeugt, dass wir etwas mitnehmen können", sagte der Boss des deutschen Rekordmeisters am Dienstagmorgen vor dem Abflug nach Frankreich.

Dort bestreiten die Bayern am Mittwoch gegen Neymar und Co. ihr zweites Gruppenspiel in der Königsklasse. "Natürlich ist das eine Offensive mit Weltklassespielern", erklärte Rummenigge über den "MCN"-Sturm mit Kylian Mbappé, Edinson Cavani und Neymar, "die gilt es zu kontrollieren, aber wir haben mehr Erfahrung."

"Wir hoffen auf einen schönen Herbst"

Wegen der unterschiedlichen Vereinsphilosophien sprach er von einem "Prestigespiel, aber eins ist klar: die Champions League wird nicht entschieden. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, um Gruppensieger zu werden." Rummenigge sieht die Bayern zudem in einer wegweisenden Saisonphase: "Das sind für uns alle wichtige Wochen, wir hoffen auf einen schönen Herbst."

Auch Routinier Arjen Robben ist "überzeugt, dass wir uns gut präsentieren" werden. Geld schieße keine Tore, betonte der Niederländer, "sondern Qualität auf dem Platz. Es geht um eine Mannschaftsleistung, nicht darum, sich auf einzelne Spieler zu konzentrieren".