Stimmen: "Alle verbreiten gute Laune!"

Jupp Heynckes feierte ein Champions-League-Comeback nach Maß

Mit einem nie gefährdeten Heimsieg hat sich der FC Bayern München in der Champions League zurückgemeldet. Beim 3:0-Heimsieg gegen Celtic Glasgow gab sich der Rekordmeister keine Blöße und spielte überzeugend. Das fand auch Trainer-Oldie Jupp Heynckes bei seiner Rückkehr in die Königsklasse. Die Stimmen zum Spiel:

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München): "Es war wichtig, nach dem 5:0 in der Bundesliga auch in der Champions League wieder in die Spur zu kommen. Ich denke, dass hat die Mannschaft über weite Strecken des Matches gut gemacht. Obwohl wir noch viele Torchancen hatten und am Ende etwas nachlässig geworden sind. Mir macht das Spaß, weil die Mannschaft hoch motiviert ist. Wir kommen langsam wieder in die Erfolgsspur. Auch das ganze Trainerteam ist perfekt abgestimmt. Alle verbreiten gute Laune und das überträgt sich auf die Mannschaft!"

Brendan Rodgers (Trainer Celtic FC): "Es gab ein, zwei Momente, in denen wir hätten Treffen können. Insgesamt war es ein sehr schwieriges Spiel für uns, aus dem wir einiges mitnehmen können. Wir müssen unser Level, auf dem wir im Moment spielen, respektieren und das Level des Gegners anerkennen. Wir gehen in jedes Spiel mit der Überzeugung, ein gutes Resultat zu bringen. Das ist uns heute nicht gelungen. Beim nächsten Mal spielen wir zu Hause vor einem fantastischen Publikum. Wir hoffen, dann mehr Chancen zu kreieren und auch zu nutzen."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Die Einstellung hat gepasst nach dem Sieg gegen Freiburg. Ich denke, man hat gesehen, dass wir einen guten Zug nach vorne drin hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einige schlechte Entscheidungen getroffen und hätten noch mehr Chancen herausspielen können. Es ist immer schön, zu treffen! Ich hoffe, es ist ein Aufgalopp für die nächsten Wochen."

Arjen Robben (FC Bayern München): "Es ist wieder ein Schritt. Wir wollen vorangehen. Wir haben zweimal zu Null gespielt, das ist wichtig für die ganze Mannschaft. Es kann noch nicht perfekt sein, aber zumindest sind wir auf einem guten Weg. Jupp Heynckes kennt den Verein und weiß genau, was man braucht, um diese Stabilität in die Mannschaft zu bekommen."

Jérôme Boateng (FC Bayern München): "Wir verlieren zu schnell die Bälle und müssen das besser zu Ende spielen. Celtic ist ein gutes Team gewesen, aber wir haben einfach konzentriert gespielt, aber zu wenig Tore gemacht. Da müssen wir kritisch mit umgehen. Wir wollen nicht von der Vergangenheit reden. Wir fühlen uns wohl und wollen uns verbessern."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und fast gar nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit war es dann nicht ganz perfekt und haben noch einige Chancen zugelassen. Wir sind aber auf einem guten Weg. Wir müssen jetzt gegen Hamburg nochmal nachlegen und mit einem Sieg Selbstvertrauen holen. Danach kommen Dortmund und Leipzig, dann wissen wir, wo wir stehen."