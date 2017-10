Stimmen: "Wir haben sie überpowered"

Julian Nagelsmann feierte mit 1899 Hoffenheim den ersten Europapokal-Sieg

Weder der 1. FC Köln noch Hertha BSC konnten am 3. Spieltag der Europa League ihre Spiele gewinnen. Beide Teams bleiben im internationalen Geschäft weiter ohne Sieg. Entsprechend bedient waren hinterher die Trainer Pál Dárdai und Peter Stöger.

Glücklich war allein 1899-Trainer Julian Nagelsmann. Seine Mannschaft fuhr den ersten deutschen Sieg in dieser Europa-League-Saison ein. Die Stimmen.

1899 Hoffenheim - Başakşehir 3:1

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, gerade was das Verteidigen im Vergleich zum Spiel gegen Augsburg angeht. In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team, auch in der zweiten haben wir sie überpowered. Nach dem 3. Tor waren wir immer noch gierig. Ein sehr guter Sieg mit einer guten Mannschaftsleistung."

Zorya Lugansk - Hertha BSC 2:1

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wenn du Letzter bist, dann hast du das verdient. Man muss fragen, ob wir reif genug für Europa sind. Wir sind jetzt in einem Karussell, aus dem man nur schwer raus kommt. Lugansk hat leidenschaftlich gekämpft. Wir haben die Führung verpasst, nach dem Rückstand war es gegen so einen Gegner schwierig. Wir fliegen morgen nach Hause, müssen regenerieren und uns Schritt für Schritt steigern."

BATE Baryssau - 1. FC Köln 1:0

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Es ist bitter. Wir haben den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht. Die Jungs haben es versucht. Wir waren aber nicht klar genug in unseren Aktionen nach vorne. Wir haben Phasen, in denen jeder etwas reparieren möchte. Da verliert man manchmal die Organisation. Es ist keine Frage dass wir enttäuscht sind. Den Vorwurf, dass wir nicht gekämpft haben, verstehe ich nicht."