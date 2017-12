Paris-Superstar Neymar blieb im Spiel gegen die Bayern blass

Die europäische Presse ist sich einig: Dem FC Bayern München ist in der Champions League mit dem 3:1-Sieg über Paris Saint-Germain eine Revanche für die 0:3-Hinspiel-Niederlage gelungen. Deutliche Kritik bekam auf Seiten der Pariser 222-Millionen-Mann Neymar ab.

Frankreich

L'Équipe: "Alarmstufe Rot. PSG schickte am Dienstag eine Nachricht aus München nach Fußball-Europa. Aber es ist nicht das, was wir erwartet haben. Auf dem Rasen der Allianz Arena haben wir keinen Anwärter auf den Sieg in der Champions League gesehen. Im Gegenteil, das Spiel erinnerte an den erbärmlichen Abend in Barcelona (1:6) am 8. März, der als "Remontada" (Aufholjagd) in die Geschichte eingegangen war."

Le Monde: "Nach dem 0:3 im Hinspiel revanchierte sich Bayern München am Dienstag zuhause gegen PSG. Zwar konnte Bayern nicht den Spitzenplatz der Gruppe B übernehmen, erinnerte PSG aber dennoch daran, dass die Champions League - selbst mit Neymar und Kylian Mbappé - sehr schwer zu gewinnen ist."

Le Parisien: "Paris fällt durch den Deutschtest. PSG ist zurück auf der Erde. Paris bleibt in der Kategorie der Teams, die in der Lage sind, die Champions League zu gewinnen. Wie so viele andere. Nicht mehr und nicht weniger.

Le Figaro: "Der große Neymar war nicht da draußen. Sicher scheute Neymar keine Mühen. Er hat viel versucht. Wir können ihm keine Vorwürfe machen. Aber der Erfolg fehlte am Dienstagabend. Das ist eine Tatsache. Der Brasilianer ist keine Maschine und wir können eine Nacht entschuldigen. Aber Paris braucht im Frühjahr einen anderen Neymar, um in der Champions League weit zu kommen. Das erwarten wir gerade in den Spielen gegen die Großen in Europa."

England

Daily Mail: "Bayern München brauchte einen großen Sieg über Paris Saint-Germain, um die Spitze der Gruppe B zu erklimmen. (...) Letztendlich sollte es nicht sein für den FC Bayern, aber sie haben Europas Elite daran erinnert, dass man sie nicht abschreiben sollte."

Telegraph: "Bayern München hat Paris Saint-Germain am Dienstag mit 3:1 die größte Niederlage der Saison zugefügt, musste sich aber in der Gruppe mit dem zweiten Platz zufrieden geben."

Österreich

Kronenzeitung: "Dem FC Bayern ist die Revanche geglückt: Die Münchner gewannen am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen die Startruppe von PSG mit 3:1 und revanchierten sich damit für die 0:3-Hinspielniederlage vom ersten Spieltag. Trotzdem beenden die Bayern die Vorrunde nur als Gruppenzweiter - eben hinter PSG."

Deutschland

Süddeutsche Zeitung: "Bayern erfüllt Heynckes' Versprechen. So sehr, wie die Bayern diesmal überzeugten, so sehr enttäuschten aber auch die Franzosen. Neymar, der 222-Millionen-Euro-Mann? Trat zum ersten Mal in der 21. Minute wirklich in Erscheinung, da reichten aber ein paar energische Hüftschwünge des ihn durch den Strafraum eskortierenden Sebastian Rudy - und Neymar war vom Ball getrennt."

Bild: "Nach dem 0:3-Un­ter­gang im Hin­spiel in Paris lag Bay­ern am Boden, feu­er­te einen Tag spä­ter Trai­ner Carlo An­ce­lot­ti. 69 Tage spä­ter schla­gen die Bay­ern mit Jupp Heynckes zu­rück. Auch Pa­ris-Su­per­star Ney­mar kann das 3:1 nicht ver­hin­dern."