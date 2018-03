"Das alles für nichts!": PSG liegt am Boden

Paris Saint-Germain kam seit der Katar-Übernahme nie über das CL-Viertelfinale hinaus

Paris St. Germain liegt am Boden. Wieder haben die Scheich-Milliarden nicht für den großen Wurf in der Königsklasse gereicht. Nach dem Achtelfinal-Aus gegen Real Madrid platzte auch Weltmeister Julian Draxler der Kragen.

Tief in den Katakomben des Prinzenparks versuchte Scheich Nasser Al-Khelaifi gerade, das erneute Scheitern seines Milliarden-Projekts irgendwie zu erklären, da legte Weltmeister Julian Draxler den Finger ganz tief in die Wunde. "Das war viel, viel zu wenig", sagte der frustrierte 24-Jährige nach der Champions-League-Pleite von Paris St. Germain im "ZDF": "Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir so sang- und klanglos ausgeschieden sind. Wenn wir so ein Spiel abliefern, kann man Real Madrid nicht ausschalten."

Mehr noch war das 1:2 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel (Hinspiel: 1:3) am Dienstagabend eine Lehrstunde für den mit Öl-Millionen aufgepumpten Scheich-Klub. "Jeder im Stadion hat gespürt, dass das Spiel nicht mehr kippen wird, weil die Intensität von uns einfach nicht da war", sagte Draxler: "Am Ende hat Real Madrid das Ding so was von souverän runtergespielt, dass die nicht mal im Ansatz nervös waren."

"Jeder ist sauer"

Wie Al-Khelaifi reagieren wird, ist noch offen. Am Dienstagabend beschwichtigte der Katarer, dessen milliardenschwere Investmentfirma Qatar Sports den Klub vor sieben Jahren gekauft hatte, Paris sei ja "nicht gegen irgendjemanden" ausgeschieden, und dass er "weiterhin an das Projekt und seine Spieler" glaube. PSG-Trainer Unai Emery wird dennoch schwer um seinen Job zittern müssen.

"Das alles für nichts!", schrieb die L'Equipe (frei übersetzt) am Mittwochmorgen. Schließlich war der Champions-League-Titel das erklärte Ziel des Scheichs, die Pariser waren seit der Katar-Übernahme nie über das Viertelfinale hinausgekommen. "Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Veränderungen zu sprechen", sagte Al-Khelaifi: "Jeder ist sauer, wir müssen uns erst beruhigen."

Im Sommer war 222-Millionen-Mann Neymar verpflichtet worden, der verletzt aus Brasilien traurige Grüße an seine niedergeschlagenen Teamkollegen schickte. Frankreichs Sturm-Juwel Kylian Mbappe, das im kommenden Sommer 180 Millionen kosten wird, konnte auch nicht für die Wende sorgen. Und Weltmeister Draxler wurde von Emery (zu) lange auf die Bank verbannt.

Löw gefällt PSG-Spiel nicht

"Da war ich überrascht und auch ein bisschen sauer", sagte Draxler: "Das 1:1 ist zwar gefallen, aber ein 1:1 hätte uns gar nichts gebracht. Deswegen habe ich gedacht, dass wir weiter auf die Tube drücken und offensiv spielen sollten." Erst in der 76. Minute wurde der 24-Jährige eingewechselt, getroffen hatten da schon Ronaldo (51.) und Edinson Cavani (70.). Marco Verratti sah in der 66. Minute von Schiedsrichter Felix Brych (München) die Gelb-Rote Karte.

Auch Bundestrainer Joachim Löw, der das Spiel live im Prinzenpark verfolgte, gefiel die PSG-Taktik ohne Neymar nicht. "Ihre drei Mittelfeldspieler agieren relativ weit hinten, keiner geht mit in die Spitze. Deswegen hängen die drei Superstürmer von Paris ein bisschen in der Luft", meinte Löw.

Draxler habe auf der Bank "sehr gelitten", verriet der frühere Schalker und Wolfsburger. Ob ein erneuter Umbruch im Team nötig sei, kommentierte Draxler fast ironisch: "Im Sommer haben wir 400 Millionen Euro in die Hand genommen - ich glaube, da kann man auch von einem Umbruch sprechen." Geholfen hat es nicht.