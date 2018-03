Presse: "Besiktas verabschiedete sich mit Applaus"

Die Bayern-Profis verabschiedeten sich mit Applaus aus Istanbul

Erwartungsgemäß setzte sich der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League gegen Besiktas durch. Auch das Rückspiel konnten die Deutschen für sich entscheiden (3:1). Die türkische Presse lobte die Leistung von Besiktas und hob besonders die Stimmung im Stadion hervor. Die Pressestimmen zum Spiel.

Türkei

Hürriyet: "Die Bayern-Spieler feierten die Besiktas-Fans am Ende des Spiels. Die Deutschen waren von der Kulisse sichtlich beeindruckt und führten sogar Dezibel-Messungen durch."

Fanatik: "Trotz der 1:3-Niederlage gegen Bayern München war Besiktas besonders zufrieden mit den Fans, die nicht nur 90 Minuten ihre eigene Mannschaft anfeuerten, sondern sich auch nach der Partie applaudierend von den Bayern verabschiedeten. Die Atmosphäre im Vodafone Park wird die Europäer für die kommenden Jahre einschüchtern."

Habertürk: "Die Deutschen bewunderten den Vodafone Park. Besiktas verabschiedete sich mit Applaus aus der Champions League."

Gazetefutbol: "Besiktaş sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss kassierte der Istanbuler Traditionsverein gegen den deutschen Renommierklub FC Bayern München im Vodafone-Park eine 1:3-Niederlage, zeigte aber eine ansprechende Leistung, die am Ende mit Beifallsbekundungen der eigenen Anhänger belohnt wurde. Die Zuschauer im ausverkauften Vodafone-Park sahen eine tempo- und abwechslungsreiche erste Halbzeit."

Aksam: "Die Deutschen verehrten die Besiktas-Anhänger. Die Bayern zeigten sich beeindruckt von der spektakulären Unterstützung der Besiktas-Anhänger. Die schwarz-weiße Wand erzeugte tolle Bilder."

Sözcü: "Eine grandiose Serie ist vorbei. Zu Beginn konnten die Zuschauer ein Kopf-an-Kopf-Rennen sehen."

England

Sun: "Mit einem komfortablen Sieg gelang den Bayern der Sprung ins Viertelfinale der Champions League. Die Türken hätten mehr als ein Wunder gebraucht, um den 0:5-Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen."

Mirror: "Die deutschen Giganten erreichen das Viertelfinale. Jupp Heynckes stellte trotz des 5:0-Hinspielsieges eine starke Mannschaft auf den Platz."

Deutschland

Bild: "Katzen-Auftritt in Istanbul. Bayern schnurrt sich ins Viertelfinale. Die Hölle am Bosporus lässt Bayern kalt! Nach der 5:0-Gala im Hinspiel fährt der Rekordmeister einen souveränen 3:1-Auswärtssieg bei Besiktas Istanbul ein."

Süddeutsche: "Ein paar Ärgernisse trüben die Stimmung. 3:1 (1:0) gewann der FC Bayern am Mittwoch in Istanbul, aber das Ergebnis war ohnehin nachrangig. Entsprechend war auch der Auftritt der Münchner in Istanbul. Ein bisschen wirkte der FC Bayern auch überrascht von der späten Wucht der Gastgeber."