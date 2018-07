Salzburg holt 18-jähriges Talent aus Mali

Sportdirektor Christoph Freund hat mit Ousmane Diakité das nächste Talent aus Afrika nach Salzburg gelotst

Mit Ousmane Diakité heuert ein weiteres Talent aus Afrika in Salzburg an. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wird vorerst als Kooperationsspieler für den FC Liefering auflaufen.

Meister Red Bull Salzburg hat den 18-jährigen Malier Ousmane Diakité verpflichtet, wie der Klub am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Der Mittelfeldspieler war bisher in seinem Heimatland für Yeelen Olympique im Einsatz und unterschrieb einen Vertrag bis 31. Mai 2023.

Der Neuzugang wird vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering eingesetzt.

OFFIZIELLER TRANSFER ⚽ | 18-jähriger Malier #Diakite wechselt von Yeelen Olympique (Mali) nach Salzburg. Der Mittelfeldmann unterschreibt einen Vertrag bis 31. Mai 2023 & wird vorerst als Kooperationsspieler für @FCLiefering eingesetzt. #ServusInSalzburg // Welcome to Salzburg! pic.twitter.com/oZQ3buara3 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 26. Juli 2018

apa