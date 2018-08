Statistik beweist: Liverpool vom Pech verfolgt

Jürgen Klopp und der FC Liverpool waren die größten Pechvögel der Saison

"Liverpool wurde beraubt!", lautet das Urteil des wissenschaftlich erhobenen Glücksindex zur vergangenen Saison der englischen Premier League.

Videomaterial aller Premier-League-Spiele sei ausgewertet und auf Glück oder Unglück hin analysiert worden, heißt es auf der Seite "espnluckindex". Das Projekt wurde vom TV-Sender "ESPN", der Firma Intel sowie der Universität Bath durchgeführt. Faktoren für Glück oder Unglück waren beispielsweise Tore, die nicht hätten zählen dürfen, abgefälschte Schüsse, die zu einem Tor führten, oder falsche Platzverweise.

Nach Analyse des Videomaterials war für die Analysten klar: Der FC Liverpool hatte die größte Pechsträhne aller Mannschaften. 12 Punkte mehr hätten die Reds demnach auf ihrem Konto haben müssen. "Mit 14 überprüften Vorfällen hat unsere Analyse ergeben, dass Liverpool insgesamt den zweiten statt den vierten Platz belegt hätte", heißt es von Seiten der Analysten.

Glücksritter Manchester United

Der Knackpunkt sei das 2:2-Unentschieden gegen Tottenham am 26. Spieltag gewesen. Liverpools Mo Salah traf in der 90. Minute zur 2:1-Führung, doch in der Nachspielzeit erhielten die Spurs noch einen umstrittenen Elfmeter. Den verwandelte Top-Stürmer Harry Kane zum Last-Minute-Ausgleich. Hätte Liverpool den Dreier gegen den direkten Konkurrenten geholt, wäre das Rennen um Platz zwei vielleicht anders ausgegangen, so die Index-Analysten.

Die glücklichste Mannschaft war laut Index der Liga-Zweite Manchester United. "Nach 16 untersuchten Vorfällen über die gesamte Saison hinweg hätte ManUnited sechs Punkte weniger haben müssen, was zum vierten Platz statt zum zweiten geführt hätte", so das Urteil des Index.