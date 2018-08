Max Meyer vor Premier-League-Debüt gegen Liverpool

Max Meyer steht im Kader gegen Liverpool

Der Ex-Schalker Max Meyer steht am zweiten Spieltag vor seinem Debüt in der Premier League. Am Montagabend könnte Meyer gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool erstmals auf dem englischen Rasen stehen.

Am ersten Spieltag hatte Meyer wegen mangelnder Fitness nicht im Kader von Crystal Palace gestanden und dadurch den Auftakt gegen Fulham verpasst. Das Spiel gewann Palace mit 2:0.

Vor dem Match gegen Liverpool vermeldeten die Londoner jedoch, alle Spieler seien fit. Trainer Roy Hodgson habe keine Verletzungssorgen im Kader zu beklagen und könne aus dem Vollen schöpfen.

Mittelfeldspieler Meyer hat noch kein Pflichtspiel für Palace absolviert. Anfang August war der gebürtige Oberhausener von seinem Jugendklub Schalke 04 ablösefrei nach England gewechselt. Dort läuft sein ertrag bis 2021.