Nächste Tuchel-Abfuhr für Kevin Trapp

Kevin Trapp hat keine sportliche Zukunft mehr bei PSG

Noch steht Torhüter Kevin Trapp beim französischen Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain unter Vertrag. Dass der Deutsche in absehbarer Zeit jedoch keine Einsätze für PSG bekommen wird, steht nach den jüngsten Aussagen von Trainer Thomas Tuchel endgültig fest.

Nachdem Torhüter-Legende Gianluigi Buffon in den ersten drei Pflichtspielen der Pariser zwischen den Pfosten stand, kündigte Trainer Thomas Tuchel für die kommenden Partien eine Rotation an. Kevin Trapp spielt dabei in seinen Überlegungen keine Rolle.

"Alphonse [Aréola] wird in den Spielen gegen Angers und Nimes spielen. Danach sehen wir weiter", sagte der deutsche Coach vor dem Duell seiner Mannschaft gegen den Abstiegskandidaten aus Angers. "Er [Aréola] hat sein letztes Spiel im Mai bestritten und braucht Spielpraxis", begründete der Ex-BVB-Trainer seine Entscheidung. Buffon habe drei hervorragende Spiele gespielt, gleichzeitig sei es wichtig, auch dem französischen Schlussmann Spielzeit zu geben.

Kehrer und Draxler im Aufgebot

Über Kevin Trapp, der sein letztes Pflichtspiel ebenfalls im Mai bestritt, verlor der 44-Jährige unterdessen kein Wort. Sollte der Nationaltorhüter die Saison nicht auf der Bank verbringen wollen, bleibt ihm nach drei Jahren nur der Abschied aus Paris. Der Klub ist mehr als bereit, Trapp ziehen zu lassen. Allerdings hat sich bisher noch kein Abnehmer gefunden.

Weiter auf seinen ersten Einsatz für PSG hoffen darf dagegen der Ex-Schalker Thilo Kehrer. Der Abwehrspieler steht erneut im Aufgebot und könnte gegen Angers erstmals für seinen neuen Arbeitgeber auflaufen. Und auch Julian Draxler, der zuletzt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, zählt zum 19-köpfigen Kader.