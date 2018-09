Real strauchelt im San Mamés - Barca feiert ter Stegen

Luka Modric konnte sich mit Real Madrid nicht in Bilbao durchsetzen

Champions-League-Sieger Real Madrid hat zum ersten Mal in der neuen Saison der Primera División gepatzt. Nach dem 1:1 (0:1) im Spitzenspiel bei Athletic Bilbao hat Real mit zehn Punkten nun zwei Zähler Rückstand auf Barca.

In Bilbao rettete der Minuten zuvor eingewechselte Isco nach Vorarbeit von Toni Kroos und Gareth Bale Real mit seinem Treffer in der 64. Minute zumindest einen Punkt. Iker Muniain (32.) hatte Bilbao in Führung gebracht.

Unterdessen hat Nationaltorwart Marc-André ter Stegen den spanischen Meister FC Barcelona mit einer Weltklasse-Leistung zum vierten Sieg im vierten Saisonspiel geführt. Nach dem 2:1 (0:1) von Barca bei Real Sociedad San Sebastián war der Ex-Gladbacher der gefeierte Mann.

"Ter Stegen rettet Barca in zwei 1:1-Situationen gegen Juan und Theo. Allein diese beiden Paraden sind drei Punkte wert", schrieb die "Marca", und "AS" schrieb: "Ter Stegen wurde zum Riesen." Auch Barca-Trainer Ernesto Valverde fand lobende Worte für den Deutschen: "Ter Stegen hat großartig gehalten. Sie hatten eine Reihe von klaren Torchancen, die er heute für uns vereitelt hat."

Torjäger Luis Suárez (63.) und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (66.) erzielten die Tore für Barcelona. San Sebastián war durch Aritz Elustondo (12.) in Führung gegangen. Für die Katalanen war es der vierte Sieg im vierten Saisonspiel in La Liga.

Zuvor hatten sich Atlético Madrid, Champions-League-Gruppengegner von Borussia Dortmund, und SC Eibar 1:1 (0:0) getrennt. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit traf Borja Garces Moreno zum Ausgleich für die Madrilenen und sicherte Atlético noch einen Punkt. Die Vorarbeit hatte Weltmeister Antoine Griezmann geleistet.