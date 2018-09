Medien: Mourinho will Özil nach Manchester locken

Neue Spekulationen um Mesut Özil

Beim FC Arsenal steht der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil immer wieder in der Kritik. Zuletzt kursierten Berichte, der Spielmacher stehe vor dem Aus bei den Gunners. Nun bringt sich offenbar die Konkurrenz in Stellung.

Wie der britische "Express" berichtet, will José Mourinho, Teammanager von Manchester United, Özil ins Old Trafford locken. Demnach planen die Red Devils eine Offerte im Januar.

Schon bevor Özil seinen Vertrag bei Arsenal im Februar bis 2021 verlängerte, hatte ManUnited dem Vernehmen nach die Finger im Spiel. Mourinho gilt ohnehin als Bewunderer seines ehemaligen Schützlings. 2010 holte "The Special One" Özil von Werder Bremen zu Real Madrid.

Dass die Red Devils in der Winterpause auf dem Transfermarkt zuschlagen wollen, gilt als ausgemacht. Mourinho macht keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit.

"Ich habe ihnen eine Liste mit fünf Spielern gegeben, die ich gerne hätte. Jetzt hat die Saison begonnen, der Markt ist geschlossen und ich bin in einer Situation, von der ich dachte, dass ich dort nie sein werde", klagte er vor kurzem.

Özil und Emery dementieren Zerwürfnis

Doch ob Arsenal Özil ziehen lässt, darf angezweifelt werden. Die letzten Berichte, der Haussegen zwischen dem 29-Jährigen und Trainer Unai Emery hänge schief, dementierten beide bereits energisch.

Nach dem 2:1-Sieg bei Aufsteiger Newcastle United, bei dem Özil in seinem 200. Spiel für die Gunners einen Treffer erzielte, sagte er: "Ich bin sehr glücklich bei Arsenal, gerade unter dem neuen Coach. Er weiß was er will und das Team akzeptiert das. Wir haben eine gute Beziehung."

Auch Emery lobte seinen Spielmacher: "Seine Qualität hilft dem Team. Es ist wichtig, dass er trifft. Ich möchte nicht, dass er die Tore nur vorbereitet. Wir brauchen ihn auch als Vollstrecker wie heute."

Mischt Fenerbahce mit?

Zuletzt behauptete das Portal "Fotomac", dass Özil bei Arsenal vor dem Aus stehe und dass der türkische Spitzenklub Fenerbahce im kommenden Transferfenster einen Versuch unternehmen wolle, Özil zu verpflichten.

Ein neuer Arbeitgeber müsste für Özil allerdings wohl tief in die Tasche greifen: Der "Daily Mail" zufolge werden von den Gunners mindestens 50 Millionen Euro aufgerufen. Zieht man Özils Gehalt hinzu, scheint ausgeschlossen, dass Fenerbahce einen solchen Deal stemmen könnte. Für Manchester wären die Forderungen dagegen kein Problem...