Sergio Agüero verlängert bei Manchester City

Sergio Agüero hat seinen Vertrag bei ManCity vorzeitig verlängert

Torjäger Sergio Agüero hat seinen Vertrag beim englischen Fußballmeister Manchester City vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Dies gab der Klub am Freitag bekannt.

"Ich bin hier äußerst glücklich. Meine Idee war es, zehn Jahre zu bleiben. Das war der Hauptgrund dafür, hier zu unterschreiben", sagte der 30 Jahre alte Argentinier: "Ich hoffe, dass dies auch passiert."

Agüero war 2011 von Atlético Madrid nach Manchester gewechselt und gewann seither dreimal die Meisterschaft. Mit 204 Treffern (299 Spiele) ist er der Rekordtorjäger des Klubs, sein wohl wichtigstes Tor erzielte er am letzten Spieltag der Saison 2011/2012 in der Nachspielzeit der Begegnung gegen die Queens Park Rangers (3:2), das City den Titel sicherte.

"Wir sind sehr froh, dass Sergio seinen Vertrag verlängert hat", erklärte ManCity-Sportdirektor Txiki Begiristain: "Er ist seit seiner Ankunft sehr wichtig für den Klub und er bleibt ein zentraler Baustein für das das, was wir in den kommenden Jahren erreichen wollen. Wir sind sehr glücklich, dass wir einen der besten Stürmer der Welt so viele Jahre in unseren Reihen haben."