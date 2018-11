Poker um Díaz: Sticht Real Madrid den BVB aus?

Brahim Díaz hat das Interesse von Real Madrid geweckt

Brahim Díaz, das 19 Jahre alte Talent von Manchester City, hat das Interesse der europäischen Top-Klubs geweckt. Auch der BVB soll Medienberichten Schlange stehen. Allerdings scheint jedoch ein anderer Verein im Transferpoker das bessere Blatt zu haben: Real Madrid.

Die Königlichen seien sehr zuversichtlich, Díaz im kommenden Sommer zu verpflichten, berichtet der englische "Telegraph". Dann läuft der Vertrag des jungen Spaniers in Manchester aus.

City will den Kontrakt mit Díaz hingegen gerne verlängern. Der offensive Mittelfeldspieler ist aufgrund seiner geringen Einsatzzeit jedoch unzufrieden und will den Klub offenbar verlassen.

In der laufenden Saison kam der in Málaga geborene Spanier bisher lediglich zu drei Einsätzen, einem im Community Shield und zweien im League Cup. Sein Einsatz gegen Fulham am vergangenen Donnerstag hatte es aber in sich: Mit zwei Toren schoss Díaz Manchester City beim 2:0-Sieg ins Pokal-Viertelfinale. Der Youngster hatte sogar in der Startelf gestanden.

Folgt Díaz dem Weg von Sancho zum BVB?

Mit seinem Doppelpack stellte sich Díaz zum einen ins Transfer-Schaufenster, zum anderen empfahl er sich aber auch für weitere Einsätze in der Mannschaft von Pep Guardiola. Wie es mit dem Shootingstar weitergeht, wird wohl von seinen Einsatzzeiten abhängen - zumal diese bei den Königlichen von Real Madrid nicht unbedingt länger ausfallen dürften.

Zuletzt waren auch Gerüchte hochgekocht, Borussia Dortmund sei an Díaz interessiert. Mit diesem Wechsel könnte sich der 19-Jährige ein Beispiel an England-Talent Jadon Sancho nehmen, der ebenfalls von City zu den Schwarz-Gelben gewechselt war und beim BVB aktuell durchstartet.