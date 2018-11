Guardiola schwärmt: Job bei Manchester City ein "Traum"

Besondere Ehre für Pep Guardiola

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City ist am Wochenende von der englischen "Football Writers' Association" für seine Arbeit geehrt worden.

Die Journalistenvereinigung zeichnete den früheren Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München am Sonntag nach dem 6:1-Sieg gegen den FC Southampton aus.

Guardiola, der in der vergangenen Saison den fünften Meistertitel geholt hatte, sagte daraufhin, in der Premier League zu arbeiten, sei ein "Traum, der wahr werde".

In der abgelaufenen Saison hatte der Katalane, der die Citizens seit 2016 betreut, 32 Siege in 38 Partien eingefahren. In der aktuellen Spielzeit führt der Meister nach elf Spieltagen wieder die Tabelle an.

"Ich habe großes Glück, in England zu sein", schwärmte Guardiola: "Ich weiß, die Leute sagen, wir haben viel Geld. Das stimmt auch, aber darüber hinaus sind es die unglaublichen Menschen, mit denen ich arbeite." Der 47-Jährige wolle die Auszeichnung mit der "ganzen Manchester-Familie teilen".