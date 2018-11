Salzburgs Haïdara fällt monatelang aus

Red Bull Salzburg muss monatelang ohne Amadou Haïdara auskommen

Bundesliga-Titelverteidiger Red Bull Salzburg muss lange auf Mittelfeldmotor Amadou Haïdara verzichten. Der 20-Jährige aus Mali laboriert an einer Knieverletzung.

Mit einem Foto und den Worten "Come back stronger" gab Red Bull Salzburg Donnerstagmittag die Verletzungsmeldung um Amadou Haïdara bekannt. Der Mittelfeldspieler aus Mali werde aufgrund einer "Bänderverletzung im Knie mindestens vier Monate" ausfallen, hieß es.

Der 20-jährige Haïdara kam im Sommer 2016 aus seinem Heimatland in die Mozartstadt und wurde zunächst beim FC Liefering an die Salzburger Bundesliga-Mannschaft herangeführt. Dort zählt er seit der letzten Saison zu den Leistungsträgern und hat vor allem in der Europa League international für Aufsehen gesorgt.

