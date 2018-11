2:2 - WAC verspielt Sieg gegen Mattersburg

Der WAC schwächelte in der Schlussphase

Der WAC hat am Samstag den vierten Sieg in Folge in der Bundesliga verpasst. Die Wolfsberger erreichten in der 15. Runde im Heimspiel gegen den SV Mattersburg trotz einer 2:0-Führung nur ein 2:2 und verpassten damit den zumindest vorläufigen Sprung auf Platz zwei.

Mario Leitgeb (45.+1) und Nemanja Rnic (51.) hatten für den WAC einen scheinbar komfortablen Vorsprung herausgeholt, die Gäste ergatterten jedoch dank Patrick Salomon (66.) und Andreas Gruber (85.) noch einen Punkt.

Die Kärntner schwächelten vor allem in der Schlussphase, aber auch am Beginn. Mattersburg machte die Räume eng, dadurch gab es vorerst nur selten ein Durchkommen - so etwa durch Marc Andre Schmerböck, dessen Schuss von SVM-Goalie Markus Kuster pariert wurde (17.).

Mit Fortdauer der Partie wurde der Druck des WAC größer. In der 40. Minute klärte Kuster bei einem Schuss von Dever Orgill. Kurz vor der Pause folgte eine Eckball-Serie, die zum 1:0 für die Hausherren führte. Nach einem Corner von Michael Liendl war Leitgeb mit einem wuchtigen Kopfball erfolgreich.

Mattersburger Serie

Die Wolfsberger nahmen den Schwung in die zweite Hälfte mit. In der 48. Minute scheiterte Schmerböck an Kuster, wenige Sekunden später hatte der burgenländische Schlussmann bei einem Orgill-Fallrückzieher Probleme und in der 51. Minute war Kuster schließlich zum zweiten Mal geschlagen: Eine Maßflanke von Liendl verwertete Rnic per Hechtkopfball.

Alles schien auf einen ungefährdeten Erfolg des WAC hinauszulaufen, doch dann schlug Mattersburg aus dem Nichts zu. Philipp Erhardt brachte den Ball zur Mitte, Salomon zog ab und sein Schuss wurde von Michael Sollbauer unhaltbar abgefälscht (66.).

Plötzlich änderte sich die Charakteristik der Partie. Die davor souveränen Wolfsberger wurden unsicherer, die Mattersburger hingegen witterten ihre Chance und schafften noch den Ausgleich. In der 85. Minute konnte WAC-Tormann Alexander Kofler einen Jano-Eckball nicht bändigen, Gruber stand goldrichtig und beförderte das Spielgerät volley ins Netz.

Die Schlussoffensive der Kärntner brachte nichts mehr ein, womit die Mattersburger in der Lavanttal-Arena bereits seit vier Bundesliga-Matches ungeschlagen sind.

apa