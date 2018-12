WAC holt daheim Remis gegen LASK

LASK schon seit sieben Spielen unbezwungen

Keinen Sieger hat es am Samstag im Bundesliga-Duell des WAC mit dem LASK gegeben. Die viertplatzierten Kärntner holten in der Lavanttal-Arena gegen den mittlerweile sieben Partien unbesiegten Zweiten aus Oberösterreich ein ziemlich leistungsgerechtes 1:1-Remis. Die beiden klar auf Meisterrunde-Kurs liegenden Teams sind damit auch nach der 17. Runde durch fünf Punkte voneinander getrennt.

Lukas Schmitz brachte die Hausherren mit seinem ersten Ligatreffer schon in der 16. Minute voran, Philipp Wiesinger (43.) sorgte aber in einer extrem chancenarmen Partie noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich. Der WAC ist nun drei Spiele sieglos, die Linzer gewannen zum zweiten Mal in Folge nicht, teilten wie schon zuletzt beim Heim-3:3 gegen Hartberg die Punkte.

In Wolfsberg entwickelte sich von Beginn an eine offene Partie, in der beide Teams meist in Strafraumnähe mit ihrem Latein am Ende waren. Ein genialer Abschluss bescherte der Truppe von Chefcoach Christian Ilzer trotzdem einen Start nach Maß. Nach Wernitznig-Flanke zog Schmitz ohne nachzudenken aus seitlicher Position ab und traf am verdutzten Alexander Kofler vorbei mit links ins lange Eck. Sonst war nur noch ein zur Ecke abgefälschter Liendl-Schuss nennenswert (30.).

Der LASK wurde nur einmal aus einem ruhenden Ball richtig gefährlich, und der landete gleich im Tor. Nach einem kurz abgespielten Freistoß traf Wiesinger aus rund 20 Metern. Kofler sah dabei nicht gut aus, der Ball rutschte ihm über die Hand.

Nach Wiederbeginn gab es einen gefährlichen Ramsebner-Kopfball, der drüberging (48.). Sonst war das Spiel aber noch chancenärmer als zuvor. Die Punkteteilung war die logische Folge. Für die Gäste, die im ersten Saisonduell in Linz einen 2:0-Sieg gefeiert hatten, war es bereits das fünfte Remis in den jüngsten sieben Runden. Der WAC blieb auch im dritten Liga-Heimspiel gegen den LASK sieglos.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle Bundesliga

apa