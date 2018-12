Karriereende? Coman spricht Klartext

Kingsley Coman hat in den vergangenen Tagen für Wirbel gesorgt

Mit seinen Andeutungen zu einem möglichen Karriereende hat Angreifer Kingsley Coman vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München für Wirbel gesorgt. Nun rudert der 22-Jährige zurück.

In der französischen TV-Sendung "Téléfoot" hatte Coman unlängst erklärt, "eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren" zu wollen. Zuvor war er aufgrund von Syndesmoserissen zwei Mal längere Zeit ausgefallen.

Im Gespräch mit der "Bild" nutzte der Youngster jetzt die Gelegenheit, seine Aussagen richtigzustellen.

"Das wurde falsch interpretiert. Ich habe damit gemeint, dass ich keine Lust mehr auf eine erneute Reha hätte, wenn ich die gleiche Verletzung im selben Jahr – also in den nächsten Wochen – noch einmal hätte. Über einen späteren Zeitpunkt habe ich nicht gesprochen", betonte Coman, der vor zwei Wochen beim 2:1-Auswärtssieg in Bremen sein Comeback gefeiert hatte.

Die Verantwortlichen beim FC Bayern dürften das Statement mit Freude zur Kenntnis nehmen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte Coman unter der Woche empfohlen, "nicht zu überdrehen und schon über ein mögliches Karriereende nachzudenken".

Der 15-malige französische Nationalspieler Coman spielt seit 2015 in München. Seither kam der flinke Außenstürmer wettbewerbsübergreifend 99 Mal für den FCB zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 17 Tore und 22 Vorlagen.