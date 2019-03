Fix! Holtby muss den HSV am Saisonende verlassen

Lewis Holtby muss den HSV am Saisonende verlassen

Das Kapitel Hamburger SV ist für Lewis Holtby am Saisonende Geschichte. Der Klub hat dem Mittelfeldspieler mitgeteilt, dass er in Zukunft ohne ihn plant. Das vermeldete der HSV am Freitag auf seiner Internetseite.

Demnach hat Ralf Becker dem 28-Jährigen im Zuge der derzeit laufenden Sondierungsgespräche klargemacht, dass Trainer Hannes Wolf nicht mehr auf den Offensivmann setzt und er deswegen kein neues Vertragsangebot erhalten wird.

"Den Verantwortlichen war es wichtig, dem verdienten HSV-Spieler die Entscheidung fair und frühzeitig zu kommunizieren", ließ der Klub verlauten.

"Lewis hat unsere Entscheidung sehr professionell aufgenommen. Er wird sich weiterhin maximal in unsere gemeinsamen Aufgaben knien und seinen Beitrag dazu leisten, mit dem HSV den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erreichen", erklärte Becker.

Holtby war im Jahr 2014 als Leihspieler an die Elbe gewechselt, bevor er 2015 schließlich fest verpflichtet wurde. In 134 Spielen für die Rothosen erzielte er 15 Tore und legte 18 Treffer auf.