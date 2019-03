Schlägt der BVB zu? Gündogan stoppt Gespräche mit ManCity

Ilkay Gündogan sieht seine Zukunft offenbar nicht bei Manchester City

Die Vertragsverlängerung von Ilkay Gündogan bei Manchester City gestaltet sich nach wie vor schwierig. Der Nationalspieler soll die Verhandlungen nun auf Eis gelegt haben.

Das berichtet "Goal". Demnach kann sich Gündogan aktuell nicht vorstellen, einen langfristigen Vertrag bei den Citizens zu unterschreiben. Grund dafür sei der große Konkurrenzkampf im Mittelfeld.

Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund sei nicht davon überzeugt, in der kommenden Saison unumstrittener Stammspieler im Starensemble von Trainer Pep Guardiola zu sein. Mit Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva und Phil Foden ist ManCity in der Tat im Mittelfeld stark besetzt.

Dass sich die Verhandlungen zwischen Gündogan und den Citizens schwer gestalten, bahnte sich bereits in den vergangen Wochen an. Guardiola betonte zuletzt, dass ManCity den 28-Jährigen unbedingt halten möchte, knüpfte eine Verlängerung aber an eine Bedingung: "Ich würde es vorziehen, wenn er bleibt, aber gleichzeitig möchte ich spüren, dass er auch bleiben will. Wenn er nicht bleiben will, muss er gehen", stellte der 48-Jährige klar.

Jüngst hatten verschiedene Medien auch über eine mögliche Rückkehr Gündogans zu Borussia Dortmund spekuliert. Gündogan selbst sagt: "Ich kann nicht ausschließen, dass ich nochmal eine neue Herausforderung suche. Ich bin offen für neue Herausforderungen."

Gündogan war im Sommer 2016 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Sein Vertrag auf der Insel läuft noch bis 2020. Unter Guardiola nimmt der ballsichere Regisseur eine tragende Rolle im defensiven Mittelfeld ein. 39 Pflichtspiele bestritt der 28-Jährige in der laufenden Saison bereits für City.