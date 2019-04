SGE-Torjäger Haller verrät Erfolgsgeheimnis

Sébastien Haller erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits 14 Tore für Eintracht Frankfurt

Als einziges Team in Europa, das noch in der Champions oder Europa League vertreten ist, hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt im Kalenderjahr 2019 noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Torjäger Sébastien Haller hat nun das Geheimnis des Erfolgs verraten.

"Nach ein paar Siegen kommt man irgendwann auf den Geschmack", erklärte der Franzose in der "Sport Bild": "Der Appetit bleibt dann, deswegen haben Mannschaften mit einem Lauf auch dieses Selbstvertrauen."

Acht Siege und sechs Unentschieden fuhr die SGE im neuen Jahr ein. In der Bundesliga stehen die Hessen auf einem Champions-League-Platz, in der Europa League spielt das Team von Trainer Adi Hütter um den Pokalsieg.

Hütter, so der 24-Jährige weiter, habe großen Anteil an dem Erfolg: "Er ist ein Trainer, der sehr auf Dialog setzt. Er weiß, bei wem er wann was sagen und besprechen muss." Der Österreicher erklärter wiederum, es sei "eine Frage der Haltung. Es geht um die Frage: Wie kann ich gewinnen? Nicht darum, wie verliere ich nicht."

Der SGE-Coach wolle der Mannschaft daher stets das Gefühl vermitteln, "jedes Spiel gewinnen zu können". Im Training der Hessen setzt er auf Spielformen, die den Wettbewerb fördern und stärkt somit den Siegeswillen.