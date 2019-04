Guido Buchwald rechnet mit dem VfB Stuttgart ab

Klub-Ikone Guido Buchwald hat dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ein miserables Zeugnis ausgestellt und Verfehlungen auf allen Ebenen bemängelt.

"Man hat im vergangenen Jahr trotz aller Warnungen nicht auf die Misere reagiert und nur schlecht in den Kader investiert. Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen und ist auf dem 16. Platz. Die ganze Kaderplanung war einfach schlecht", richtete Buchwald bei "Sport 1" deutlich kritische Worte an den im Februar entlassenen Sportvorstand Michael Reschke.

In der Mannschaft stimme es hinten und vorne nicht, so der Weltmeister von 1990. "Der Teamspirit fehlt total. Das sind in den letzten Jahren viele, viele Fehler gemacht worden."

Buchwald, bis zu seinem Rücktritt Anfang Februar im Aufsichtsrat des VfB engagiert, klagte: "Man hat ein tolles Umfeld, 65 000 Mitglieder. Das Stadion ist immer voll, auch auswärts fahren Tausende mit. Jeder hofft und bangt und dann kommen solche Ergebnisse. Für uns VfBler ist das brutal enttäuschend."

Der am Samstag nach dem 0:6 beim FC Augsburg beurlaubte Trainer Markus Weinzierl sei "nur das letzte Glied" in der Kette der Stuttgarter Verfehlungen gewesen, erläuterte der 58-Jährige, der die Leistung des VfB im schwäbischen Derby als "unterirdisch" bezeichnete.