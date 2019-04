Thiago: Guardiola hat "große Fußstapfen hinterlassen"

Thiago war mit der Taktik gegen den FC Liverpool nicht einverstanden

Ganze neun Jahre arbeiteten Thiago und Pep Guardiola beim FC Barcelona und beim FC Bayern München zusammen. Gerade beim deutschen Rekordmeister hat der Trainer laut dem Mittelfeldspieler eine Ära geprägt.

"Er hat große Fußstapfen hinterlassen, weil er und seine Ideen uns als Mannschaft enorm geprägt haben", schwärmte Thiago bei "DAZN" und "Spox" von seinem langjährigen Trainer.

Auch drei Jahre nach dem Weggang von Guardiola sei seine Spiel-Philosophie noch in den Köpfen der Bayern-Profis verankert. "Wir setzen in manchen Spielsituationen immer noch Dinge um, die er uns mit auf den Weg gegeben hat", stellte Thiago fest.

Unter Guardiola lerne man "viel schneller und ausführlicher", adelte der 28-Jährige den Teammanager von Manchester City weiter: "Er ist einer der besten Trainer der Welt, wenn nicht sogar der beste. Und ich bin mir sicher, dass er dem Fußball in den nächsten Jahren noch sehr viel geben wird."

Auch für seinen aktuellen Trainer Niko Kovac fand Thiago lobende Worte: "Niko ist ein unglaublich positiver Typ, sehr gebildet und sehr kommunikativ. Er legt großen Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang untereinander und geht immer gut mit uns Spielern um."

Dennoch sei es für Kovac sowie für jeden Trainer schwierig, zu einem so großen Verein wie dem FC Bayern zu kommen. "Die Ziele sind hoch, die Erwartungen ebenso. Das ist normal und daran muss man sich gewöhnen. Wir Spieler haben uns Schritt für Schritt an den Trainer gewöhnt und er sich an uns. So etwas braucht einfach Zeit", erklärte Thiago.

Thiago gibt zu: "Hatten nicht die beste Einstellung"

Die zwischenzeitliche Krise der Münchner vor der Winterpause will der Spanier aber nicht auf die Eingewöhnungszeit zwischen Trainer und Team zurückführen. "Wir sind durch nicht so gute Ergebnisse in eine Phase gekommen, in der wir unser Vertrauen in unser Spiel und in uns selbst verloren haben. Wir Spieler hatten nicht die beste Einstellung", gab Thiago zu.

Im neuen Jahr hat sich der FC Bayern dann aber kontinuierlich in der Tabelle nach vorne gearbeitet und letztendlich Platz eins zurückerobert. Für Thiago ist deshalb auch klar, wer sich am Saisonende als Meister feiern lassen darf.

"Es liegt an uns selbst, ob wir Meister werden - nicht an Dortmund", so der 34-fache Nationalspieler: "Deshalb sind wir der Favorit auf die Meisterschaft. Ich bin optimistisch, dass wir wieder Meister werden, weil wir in den vergangenen sechs Jahren Meister geworden sind und uns gerade in einer guten Form befinden."

Thiago kritisiert Bayern-Taktik gegen Liverpool

Trotz der guten Form hat es nicht für das Viertelfinale der Champions League gereicht. Die Münchner scheiterten am FC Liverpool. Dabei haben laut Thiago "Herz, Biss und Fußball" gefehlt. Der 28-Jährige fand die Leistung beim 0:0 im Hinspiel schon nicht gut.

Für den Mittelfeldmann sind die Bayern mit der falschen Taktik in die Partie gegangen. "Es ist sehr schwierig, an der Anfield Road zu spielen, aber wir haben für meine Begriffe eine zu defensive Spielweise an den Tag gelegt." Dadurch seien die Münchner letztendlich verdient ausgeschieden.

Thiago schwärmt von Bayern-Neuzugang Lucas Hernández

In dem Interview äußerte sich Thiago auch zu Neuzugang Lucas Hernández. "Er ist ein sehr mutiger, motivierter und zuverlässiger Spieler, der in der 90. Minute genauso engagiert zu Werke geht wie in der 1. Minute", lobte er den Weltmeister.

Gerade seine Vielseitigkeit und seine Aggressivität können sehr wichtig für den FC Bayern werden. "Mit seiner Spielweise wird er einigen Spielern von uns einen Motivationsschub geben", so Thiago.