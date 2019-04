Van Dijk zum Besten der Premier League gewählt

Virgil van Dijk gewinnt den Players' Player of the Year Award

Liverpool-Verteidiger Virgil Van Dijk ist bei einer Abstimmung der englischen Spielergewerkschaft PFA von seinen Kollegen zum Spieler der Saison 2018/2019 gewählt worden. Wie der "mirror" berichtet, setzte sich der niederländische Nationalspieler in einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Raheem Sterling von Manchester City durch. Offiziell soll das Ergebnis erst am Donnerstag verkündet werden.

Der Players'-Player-of-the-Year-Award gilt unter Spielern als besonders prestigeträchtig, da diese Wahl zur Auszeichnung des Spielers der Saison ausschließlich von Kollegen erfolgt. Insgesamt setzte sich Van Dijk gegen sechs Spieler durch, die die PFA vor wenigen Tagen auf einer Shortlist bekannt gab. Außer Sterling standen dort auch die Namen von dessen ManCity-Teamkollegen Bernardo Silva und Sergio Agüero, Chelsea-Star Eden Hazard sowie Van Diks Mannschaftskamerad Sadio Mané.

Innenverteidiger Virgil van Dijk wechselte im Winter der vergangenen Spielzeit für eine Weltrekord-Summe von rund 84,5 Millionen Euro vom FC Southampton zu den Reds. In der laufenden Saison hat der 27-Jährige großen Anteil daran, dass Liverpool in der Premier League erstmals seit 1990 (!) wieder nach der englischen Meisterschaft greift. Im Titelrennen hat das Team von Jürgen Klopp nach 35 Spieltagen zwei Punkte Vorsprung auf Manchester City, das allerdings am Mittwochabend mit einem Sieg im Derby bei Manchester United wieder an Liverpool vorbeiziehen kann. Eine große Säule des Erfolgs an der Anfield Road ist die Stabilität der Abwehr um van Dijk: Bislang kassierten die Reds in der Liga nur 20 Gegentore - so wenig wie kein anderes Team.

In der Champions League steht van Dijk mit Liverpool im Halbfinale und trifft dort auf den FC Barcelona. Der kopfballstarke Niederländer erzielte in der aktuellen Spielzeit in Königsklasse und heimischer Liga fünf Treffer. Mit einem Assist und einem Tor in der Allianz Arena schoss der Verteidiger die Reds gegen den FC Bayern München im CL-Achtelfinale nahezu im Alleingang in die nächste Runde und sorgte für lange Gesichter beim Rekordmeister.