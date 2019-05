Überraschungsmeldung von Salzburgs Schlager

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager sieht seine unmittelbare Zukunft, Stand heute, in Salzburg

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager lässt nach Salzburgs gewonnenem Cupfinale gegen Rapid mit einer Aussage zu seinen Zukunftsüberlegungen aufhorchen.

Ende Februar hatten die "Salzburger Nachrichten" vom bevorstehenden Sommertransfer von Xaver Schlager zum "Bullen"-Schwesternklub nach Leipzig berichtet, die Mozartstädter dementierten das Gerücht daraufhin vehement. Unwahrscheinlich wäre der Wechsel freilich nicht wirklich, blickt man auf die Transfergeschichte beider Vereine.

Doch nach dem Sieg im Cupfinale gegen Rapid am Mittwoch meldete sich der Nationalspieler selbst zu Wort: "So wie es derzeit ausschaut, Stand heute, bleibe ich", sagte Schlager der "Kronenzeitung". Die Chance, kommende Saison als Meister fix in der Gruppenphase der Champions League zu spielen, ist für die Salzburger ein starkes Argument, international begehrte Spieler zumindest noch in den Herbst hinein zu halten.

Sportdirektor Christoph Freund kämpft jedenfalls um den Verbleib des 21-Jährigen: "Wir bemühen uns sehr um ihn. Er ist bereits seit zehn Jahren hier, so etwas wie das Gesicht des FC Red Bull Salzburg."

red