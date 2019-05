Liverpool im Saisonfinale ohne Naby Keita

Naby Keita fehlt dem FC Liverpool im Saisonendspurt

Der FC Liverpool muss im Saisonfinale auf Mittelfeldspieler Naby Keita verzichten. Der frühere Leipziger erlitt im Champions-League-Halbfinale beim FC Barcelona am Mittwoch (0:3) eine Adduktorenverletzung, die ihn etwa acht Wochen außer Gefecht setzen wird.

Keita fehlt Teammanager Jürgen Klopp damit sowohl im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse am kommenden Dienstag sowie im Titelrennen in England. Zudem wird der 24 Jahre alte Nationalspieler Guineas voraussichtlich auch den Afrika-Cup in Ägypten (21. Juni bis 19. Juli) verpassen.

Liverpool hat in der Premier League zwei Spieltage vor Saisonende einen Punkt Rückstand auf Manchester City. Am Samstag (20:45 Uhr) gastiert Liverpool bei Newcastle United. Manchester empfängt am Montag (21:00 Uhr) Leicester City.