Bernd Schuster wird Fußball-Botschafter

Fußball-Botschafter: Bernd Schuster wird ausgezeichnet

Der frühere Europameister Bernd Schuster erhält den diesjährigen Ehrenpreis der Initiative Deutscher Fußball Botschafter. Die Verleihung erfolgt am 15. Mai im Auswärtigen Amt in Berlin, wie der gemeinnützige Verein am Mittwoch bekannt gab.

"Bernd Schuster genießt ganz besonders in Spanien durch sein Auftreten und seine angenehme Art große Sympathie und Anerkennung, wodurch er sein Heimatland seit Jahrzehnten positiv repräsentiert", sagte der Jury-Vorsitzende Rainer Holzschuh. Der Verein vergibt den Preis jährlich für einen maßgeblichen Beitrag zum positiven Ansehen von Deutschland in der "Welt".

Schuster hatte in den 1980er-Jahren als erster ausländischer Spieler für die drei großen spanischen Klubs FC Barcelona, Real und Atlético Madrid gespielt. Mit allen drei Vereinen gewann er den spanischen Pokal. 1982 siegte der "blonde Engel" mit Barcelona im Europapokal der Pokalsieger, zudem wurde er zweimal zum besten Spieler der Primera Division ausgezeichnet. 1980 wurde er mit der DFB-Elf Europameister.

Als Trainer zog es Schuster unter anderem in der Ukraine, und in die Türkei sowie nach China und Spanien. Dort führte er Real Madrid zur Meisterschaft.