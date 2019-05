Tedesco offenbar in Italien heiß begehrt

Nach der Entlassung auf Schalke womöglich vor Wechsel nach Italien: Domenico Tedesco

Nach seinem Aus beim FC Schalke 04 weckt Domenico Tedesco offenbar das Interesse eines italienischen Klubs. Sampdoria Genua soll sich mit dem 33 Jahre alten Trainer beschäftigen.

Das berichtet die italienische Zeitung "Il Secolo XIX". Demnach wappnet sich Sampdoria für einen Abgang des aktuellen Coaches Marco Giampaolo. Der 51-Jährige soll mit der Entwicklung des Klubs unzufrieden sein und zudem bei der AS Rom hoch im Kurs stehen.

Sollte Giampaolo Sampdoria tatsächlich verlassen, wäre Tedesco allerdings angeblich nicht der einzige potenzielle Kandidat. Auch der frühere Florenz-Coach Stefano Pioli und Roberto De Zerbi von US Sassuolo werden in Genua gehandelt.

Zuletzt wurde Tedesco auch mit einem Engagement beim Hamburger SV in Verbindung gebracht. Laut der "Mopo" sei der Name des Trainers, der in Italien geboren wurde, im Rahmen einer HSV-Krisensitzung nach dem 0:3 gegen den FC Ingolstadt gefallen. Die Verantwortlichen entschieden sich aber für einen Verbleib von Hannes Wolf.

Auch eine Rückkehr zu Schalke scheint nicht ausgeschlossen. Tedesco genießt weiterhin große Wertschätzung. Sein Scheitern wird auf fehlende Rückendeckung von Ex-Sportvorstand Christian Heidel zurückgeführt.