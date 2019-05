Rapid bindet Talent und hat "Heimkehrer"

Unknown Source

Foto: SK Rapid

Der SK Rapid verpasst Leo Greiml einen Vertrag bis 2022. Der Abwehrspieler saß bei den Profis bereits auf der Bank und soll in der nächsten Zeit auch Spielpraxis bekommen. Aber nicht am Samstag gegen den SCR Altach, wo vermutlich zahlreiche Stammspieler vor dem anstehenden Playoff geschont werden - denn Greiml muss eine Gelb-Rote Karte aus der Regionalliga absitzen.

"Ich beobachte Leo Greiml schon länger und er hat absolut das Potenzial sich mittelfristig auch einen Platz in der Profimannschaft zu sichern. Er bringt viele Qualitäten mit, die es braucht um sich auf höchstem Niveau durchzusetzen, sowohl fußballerisch als auch charakterlich. Mit seiner Einstellung passt er hervorragend zu einem Klub wie dem SK Rapid und wenn er weiter so konsequent und hart arbeitet, hat er eine vielversprechende Zukunft vor sich", so Trainer Didi Kühbauer.

Der 17-Jährige kam im vergangenen Sommer von der Akademie St. Pölten nach Hütteldorf und absolvierte 20 Spiele für die Amateure.

Retour kommt mit sofortiger Wirkung Kelvin Arase, der zuletzt Kooperationsspieler beim SV Horn war.

Gleichzeitig haben die Grün-Weißen im Moment auch einen prominenten Trainingsgast. Ex-Rapidler Maximilian Wöber hält sich bei den Hütteldorfern vor den anstehenden ÖFB-Länderspielen fit, bei seinem Klub Sevilla ist die Saison bereits beendet.

