Janko hängt die Schuhe an den Nagel

GEPA pictures/ Christian Ort

Marc Janko beendet seine Karriere

Einer der besten ÖFB-Stürmer aller Zeiten beendet seine aktive Karriere. Marc Janko hängt die Fußballschuhe an den Nagel - und zwar wortwörtlich in seiner Videobotschaft. "Der Tag ist gekommen und ich sage DANKE für die letzten 16 Jahre", heißt es auf seiner Facebook-Seite.

Mit 28 Toren im österreichischen Nationalteam reiht sich der 36-Jährige hinter Toni Polster, Hans Krankl, Hansi Horvath und Erich Hof auf Platz fünf der ewigen ÖFB-Schützenliste ein. Vor allem bei der Qualifikation für die EURO 2016 zeigte er mit sieben Treffern auf.

>> Die ewige ÖFB-Torschützenliste

Der Sohn von Eva Janko, die 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko die Bronzemedaille im Speerwurf holte, begann seine Karriere bei Admira Wacker, wechselte jedoch schon bald zu RB Salzburg. Auch dort stellten sich die ersten Erfolge bald ein, jedoch wurde der Wiener immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen.

Eine solche kostete ihn auch die Teilnahme an der Heim-EURO 2008. Der damalige Teamchef Josef Hickersberger bezeichnete die Nicht-Nominierung in der Folge als Fehler. Kein Wunder, denn Janko zerschoss in der Folgesaison alles. 39 Bundesliga-Tore für RB Salzburg brachten ihm den Torschützenkönig und den Brozenen Schuh.

Jankos Karriere in Bildern

2010 folgte der Wechsel ins Ausland. Bei Twente Enschede spielte Janko in der Champions League und entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling. Im Winter 2012 wagte der Stürmer den Sprung zum FC Porto. Trotz vier Toren in zehn Spielen hieß es bereits im Sommer Abschied nehmen. Das nächste Kapitel bei Trabzonspor in der Türkei war nur von wenig Erfolg gekrönt.

In Australien konnte Janko seine Karriere jedoch rebooten. Mit 16 Treffern für Sydney FC wurde er Schützenkönig und gleichzeitig bester Spieler der Liga. Der FC Basel bekam davon Wind und holte den Angreifer in die Schweiz, wo der Lauf zwei Jahre fortgesetzt wurde.

Auf ein wenig ruhmreiches Kapitel bei Sparta Praha soll hier nicht näher eingegangen werden, beim FC Lugano ließ Janko schließlich seine lange Karriere ausklingen.

Der Tag ist gekommen und ich sage DANKE für die letzten 16 Jahre. Es war eine unglaublich schöne, aufregende Reise. EUCH allen DANKE für die Unterstützung, die Anteilnahme und die vielen Nachrichten. Machts es gut!!! #karriereENDE #dankbar #neuerabschnitt pic.twitter.com/PcVmlALcOe — Marc Janko (@JankoMarc) 1. Juli 2019

red