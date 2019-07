Top-Klubs jagen "Zwiebelchen" - Bayern mit Interesse?

Alexandre Schneider, getty

Everton steht mit Brasilien im Finale der Copa América

Bei der Copa América sorgt Flügelstürmer Everton derzeit mit der brasilianischen Selecao für Aufsehen. Passend, dass der FC Bayern gleichzeitig händeringend nach einem Ersatz für Franck Ribéry und Arjen Robben sucht. Die Konkurrenz ist jedoch offenbar enorm.

Während das Portal "fussballtransfers.com" kürzlich verkündete, der FC Bayern sei bereits an den 23-Jährigen von Gremio Porto Alegre herangetreten und habe Kontakt aufgenommen, legen jüngste Aussagen des Youngsters eher einen Wechsel nach England nahe.

"Ich bin ein Spieler, der immer das Beste will", so der zehnfache Nationalspieler Brasiliens zu "Daily Mail": "Ich mag es, auf der linken Seite zu dribbeln und abzuschließen. Klubs in Europa lassen ähnlich spielen. Vielleicht passe ich gut zu Manchester United oder zu anderen."

Neben den Red Devils soll auch Manchester City großes Interesse an einer Verpflichtung haben.

Der Angreifer, in seiner Heimat auch "Zwiebelchen" genannt, hat in Porto Alegre noch einen Vertrag bis 2022. Rund 40 Millionen Euro sollen mindestens fällig sein, um Everton nach Europa zu lotsen. Seine Ausstiegsklausel soll bei 80 Millionen Euro liegen.

Der torgefährliche Außenstürmer könnte derweil wohl auch nach Italien oder Frankreich wechseln, berichtet "Metro". So sollen auch der AC Mailand und PSG als dankbare Abnehmer gelten.

Ob der FC Bayern in diesem Sommer Ernst machen wird und Everton tatsächlich als Alternative zu Wunschspieler Leroy Sané sieht, bleibt hingegen abzuwarten.