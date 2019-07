Rapid verleiht Stürmer Andrija Pavlović

APA (Archiv)

Andrija Pavlović geht in der neuen Saison in Zypern auf Torjagd

Nach Deni Alar gibt Rapid Wien mit Andrija Pavlović einen weiteren Angreifer leihweise ab. Der 25-jährige Serbe wechselt für die kommende Saison zu APOEL Nikosia.

Der SK Rapid hat nach Deni Alar einen weiteren Stürmer verliehen. Andrija Pavlović wurde für eine Saison an APOEL Nikosia abgegeben, wie die derzeit im Trainingslager in Bad Zell weilenden Wiener am Freitagabend bekannt gaben. Der zypriotische Erstligist besitzt auch eine Kaufoption auf den Serben.

Der vergangenen Sommer verpflichtete Pavlović traf in 29 Pflichtspieleinsätzen für Rapid acht Mal, wobei ihm vier Tore im ÖFB-Cup gelangen. Sein Vertrag bei den Hütteldorfern läuft noch bis Sommer 2021.

Abgang beim SK Rapid: Stürmer Andrija Pavlovic wird für die kommende Saison @apoelfcofficial verliehen - Infos: https://t.co/XuHPUguo6V #scr2019 #inandout — SK Rapid Wien (@skrapid) 5. Juli 2019

Sport-Geschäftsführer Zoran Barišić meinte zum Wechsel: "Andrija wollte diesen Schritt machen und es ist nach diversen Gesprächen für beide Seiten auch sicher die beste Lösung." Rapid hatte bereits Alar an Lewski Sofia verliehen.

apa