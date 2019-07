Stefan Nutz kehrt zur SV Ried zurück

unknown

Stefan Nutz ist wieder ein "Wikinger". © SV Ried

Zweitligist SV Ried holt Spielmacher Stefan Nutz zurück. Der 27-Jährige spielte zuletzt in der Bundesliga beim SCR Altach.

Nach zwei Jahren im Ländle kehrt Stefan Nutz ins Innviertel zurück. Die SV Ried nimmt den 27-jährigen Mittelfeldspieler unter Vertrag. Nutz hatte bereits vor seinem Wechsel nach Altach 2017 ein Jahr lang für die Oberösterreicher gespielt.

"Ein Hauptgrund für die Rückkehr nach Ried war sicherlich Gerald Baumgartner, der sich sehr um mich bemüht hat und mir den Wechsel schmackhaft gemacht hat", erklärte Nutz seinen Schritt. "Ried gehört in die Bundesliga, hat eine tolle Infrastruktur und großartige Fans. Mein Ziel ist ganz klar, mit Ried wieder in die Bundesliga aufzusteigen", so der Linksfuß weiter.

Der 5️⃣. Neuzugang ist perfekt!

Mit Stefan #Nutz wechselt ein alter Bekannter zurück zur SV Guntamatic Ried. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kickte bereits in der Saison 2016/2017 für die #Wikinger! 💪🏽https://t.co/IcfM7YtKrP — SV Ried 1912 (@svried1912) 7. Juli 2019

Trainer Baumgartner freut sich über die Neuverpflichtung: "Er passt sportlich sehr gut zu uns, auch vom Charakter ist er ein absoluter Wunschspieler von uns."

red